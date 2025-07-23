Пятерых подростков из Красноуральска будут судить за поджог вышки сотовой связи и попытку поджога тепловоза

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых подростков, которые подожгли вышку сотовой связи в Красноуральске.

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, по заказу спецслужб иностранных государств за денежное вознаграждение, с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти, совершили поджог вышки сотовой связи на территории Красноуральска. В результате поджога пострадала сотовая вышка, принадлежащая ПАО «Мегафон». Ущерб оценили в 350 тысяч рублей.

На этом злоумышленники не остановились и решили совершить ещё один теракт — поджечь тепловоз, принадлежащий АО «Святогор». Реализовать задуманное им не удалось: на территории железнодорожного цеха их задержали сотрудники полиции.

Материалы уголовного дела обвиняемых по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч.3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) переданы в Центральный окружной военный суд.