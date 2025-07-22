Кто-то ел через силу, кто-то со слезами на глазах, но борьба не прекращалась ни на секунду. В Нижнем Тагиле прошли соревнования по поеданию пельменей на скорость (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в ТРЦ «Депо» состоялись соревнования по поеданию пельменей на скорость . Участники были поделены на мужскую и женскую группы. По условиям конкурса им предстояло справиться с 35 горячими пельменями. По завершении трапезы необходимо было продемонстрировать ведущему пустой рот.

Пельмени были настолько горячими, что участникам приходилось запивать или даже заливать их водой, чтобы хоть как-то остудить. Кто-то ел через силу, кто-то со слезами на глазах, но борьба не прекращалась ни на секунду. Кетчуп и майонез были в свободном доступе, но, как показала практика, до соусов дело доходило редко — всё решала скорость.

Особенно эмоциональной получилась женская часть соревнований. Многие ставили на одну из взрослых участниц, но неожиданно серьёзную конкуренцию ей составила юная соперница, которая, несмотря на возраст, буквально вгрызалась в победу. Она не теряла ни секунды и уверенно выиграла первый этап, обойдя старшую участницу. Но во втором этапе, в серьёзной борьбе, она уступила другой, тоже более старшей сопернице.

В мужском турнире ситуация была более спокойной — большинство участников с заданием справлялись быстрее и легче, чем девушки. Возможно, мужчинам достались не такие горячие пельмени.

Победителям в необычном соревновании дали призы — по 5 килограммов пельменей и ящику майонеза.