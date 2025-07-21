ЕВРАЗ НТМК отметил 85-летие и День металлурга юбилейной плавкой и запуском нового объекта (ВИДЕО)

В прошедшую пятницу, 18 июля, в честь 85-летия ЕВРАЗ НТМК и Дня металлурга прошёл ряд праздничных событий. Одним из них стала юбилейная плавка в доменном цехе. 25 июня 1940 года на заводе получили первую партию металла.

Также к этой дате приурочен запуск нового комплекса очистки воды. Этот объект — первый этап экологической программы по модернизации оборотных систем, стартовавшей в 2023 году, в который планируется инвестировать более 32 млрд рублей.

«Мы встречаем праздник традиционной юбилейной плавкой чугуна в доменном цехе и запуском нового производственного объекта — комплекса очистки воды отделения непрерывной разливки стали конвертерного цеха. Производственная вода здесь будет очищаться и направляться повторно в производство. В наш профессиональный праздник благодарю всех металлургов за добросовестный труд. У нас сплочённый коллектив профессионалов, стойких духом людей, которые достойно продолжают традиции предшественников», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Кроме того, представители ЕВРАЗа вместе с главой города Владиславом Пинаевым и ветеранами предприятия возложили цветы к памятнику металлургам Нижнего Тагила, отдав дань уважения всем поколениям, внёсшим вклад в развитие комбината и отрасли.

В завершение праздника врио губернатора Свердловской области Денис Паслер наградил лучших сотрудников ЕВРАЗ НТМК почётными грамотами.