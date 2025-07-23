В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую 12-летнюю Валерию Чистову

В Нижнем Тагиле разыскивается 12-летняя Валерия Чистова. В полицию обратилась мать девочки, которая сообщила, что дочь ушла гулять и к вечеру не вернулась, а её телефон отключён. В ОП № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовали поиски.

«С целью установления места нахождения пропавшей школьницы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды ориентированы на розыск подростка. Проверяются места её возможного нахождения. Сотрудниками полиции устанавливается круг общения несовершеннолетней», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Рост пропавшей примерно 150 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы короткие, русые. Была одета в джинсы серого цвета, красную футболку и серые кроссовки.

В полиции отметили, что девочка нуждается в медицинской помощи, ранее из дома не уходила.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-71-02 или на линию 02.