В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле разыскивается 37-летний Александр Куркин, местонахождение которого неизвестно с прошедшей субботы, 31 мая. На связь с родственниками мужчина не выходил.

Согласно информации из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавший нормального телосложения, рост 198 см, глаза зелёные, волосы тёмно-русые. Одежда, в которой он находился в день исчезновения, не установлена.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8(992)016-03-030 (инфорг Тамара).