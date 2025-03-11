А вы знали? В Нижнем Тагиле на Гальянке был аэродром, откуда выполнялись регулярные рейсы в Свердловск и Верхнюю Салду

30 апреля 1933 года Президиум Уральского областного Совета ОСОАВИАХИМа принял решение об открытии сразу четырёх аэроклубов: в Свердловске, Перми, Нижнем Тагиле и Надеждинске (ныне, Серов). И уже осенью того же года на окраине Гальянки был оборудован аэродром для учебных самолётов и планеров городского отделения ОСОАВИАХИМа (позднее — ДОСААФ).

Сначала аэродром принадлежал городскому аэроклубу, для которого НТМЗ и трест «Тагилстрой» построили ангар и приобрели самолёт У-2. Вскоре у аэроклуба появились ещё два самолёта. К началу 1935 года аэроклуб был полностью укомплектован лётными инструкторами и техниками, а к 1940 году в нём обучались лётному делу уже по 300 человек в год, а парк самолётов вырос до 10 машин. Выпускники нижнетагильского аэроклуба принимали участие во многих военных конфликтах ХХ века. Здесь обучались лётному делу Герои Советского Союза лётчики Павел Андреевич Пологов, Сергей Александрович Черных, Иван Сергеевич Банифатов и Владимир Филиппович Фуфачёв, делали первые прыжки с парашютом Герои Советского Союза десантники Евгений Николаевич Андреев и Иван Иванович Громов. В ноябре 1941 года лётный и технический состав аэроклуба на двух самолётах переправили в Арамиль, в полевых условиях учебные самолёты «У-2» переоборудовали в лёгкие бомбардировщики, а на базе аэроклуба создали 698-й лёгкобомбардировочный ночной авиаполк. В марте 1942 года его расформировали, персонал пересадили на самолёты ИЛ-2 и отправили на фронт.

20 июня 1964 года Гальянский аэродром стал использоваться и для нужд малой пассажирской авиации. Отсюда совершали рейсы в Свердловск и в Верхнюю Салду самолёты Ли-2. Воздушные перевозки пассажиров были довольно интенсивными: в сутки с аэродрома отправлялось по два рейса до Свердловска и до Верхней Салды. Стоимость билета до Свердловска составляла 5 рублей.

Аэродром на Гальянке просуществовал до 1974 года. Затем его территория была определена под застройку многоквартирными домами Гальяно-Горбуновского массива, а сам аэродром перевели в Быньги. Теперь на его месте проходит улица Тагилстроевская.