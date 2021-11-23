Тагильские заброшки. Травматология на Кузнецкого как символ российской медицины 

Здание на улице Кузнецкого, 57 известно многим тагильчанам, а уж жителям Выи тем более. Строилось оно для травматологического и хирургического отделений бывшей земской, а после 1926 года — 3-й советской городской больницы. Здание начали строить вскоре после Великой Отечественной войны по типовому проекту 1937 года. Работа началась в 1948-м и велась сразу тремя организациями: отделом капитального строительства Высокогорского рудоуправления, управлением капитального строительства Высокогорского механического завода, а также отрядами военнопленных Тагиллага строительного треста «Тагилстрой».

Здание было принято в эксплуатацию в 1952 году и первоначально входило в состав 3-й городской больницы. Здесь в разные годы работали выдающиеся тагильские врачи, такие как хирурги Теодор Александрович Грасмик и Анастасия Леонтьевна Филатова, кардиолог Евгения Павловна Вахромова и терапевт Владимир Гергардович Дубинский. Здесь открылась первая в Нижнем Тагиле кардиоревматологическая служба.

Теодор Александрович Грасмик (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://d.radikal.ru/d22/2102/c4/e1996e0ba328.jpg) Владимир Гергардович Дубинский (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://1418museum.ru/upload/external_heroes_photo/static/rvk/19.03.20/bf/3/1/5_197743.jpg)

В начале 1980-х годов встал вопрос о закрытии 3-й горбольницы в связи с опасностью обрушения в зоне шахты «Магнетитовая». Старые постройки бывшей земской больницы попадали под выселение однозначно, но новое здание, стоящее вне зоны обрушения, было признано безопасным. Несколько раз оно меняло профиль, и в конце концов здесь расположилось травматологическое отделение Демидовской больницы. В год здесь получали медицинскую помощь по 1200–1300 пациентов.

В 2015 году начали появляться тревожные слухи о том, что зона обрушения «Магнетитовой» в ближайшие два-три года может расшириться и дом № 57 на улице Кузнецкого окажется в опасной полосе. В 2016 году специальная комиссия, тщательно обследовав здание, пришла к выводу, что оно находится в изношенном состоянии. Для того чтобы сохранить медицинское учреждение, необходимо было провести дорогостоящие мероприятия по укреплению грунта и фундамента.



Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/961502/2a000001619b0cfc9b6f41028fb0a32f53cb/XXXL)



Два года спустя, в 2018-м, травматологию с улицы Кузнецкого перевели на 4-й этаж хирургического корпуса Демидовской городской больницы на улице Горошникова. А старое здание, прослужившее 66 лет, поставили на капитальный ремонт. Однако непростое финансовое положение города не позволяло приступить ни к укреплению грунта, ни к капитальному ремонту.

Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы весной 2020 года (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы весной 2020 года (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы весной 2020 года (фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

По мнению ряда специалистов, восстанавливать здание и проводить мероприятия по укреплению грунта в опасной зоне «нецелесообразно и непростительно дорого» — дешевле выйдет построить для травматологического отделения новое помещение. Видимо, того же мнения придерживаются и в городской администрации, и в областном Минздраве. И если ещё этой весной на всех электронных картах Нижнего Тагила строение № 57 на улице Кузнецкого значилось под грифом «закрыто на капремонт», то осенью подпись под объектом изменилась... Теперь она гласит: «Организация переехала».

Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева)

Сейчас бывшая «травма» превратилась ещё в одну городскую «заброшку» и активно разбирается на стройматериалы местными жителями. В пустых помещениях время от времени происходят пожары. Часто сюда наведываются «охотники за металлом», нередко в здании можно заметить подростков, бомжей, любителей спиртного.

Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева) Здание травматологического отделения Демидовской горбольницы в ноябре 2021 года (фото Артёма Тимашева)

Любопытно, что в городе было два таких здания. Второе построили для размещения детской поликлиники на улице Джамбула, 45б, и оно тоже находится в состоянии «заброшки». Тем временем специалисты в области истории архитектуры утверждают, что зданий этого проекта практически не осталось на Урале.



Однотипное здание на улице Джамбула (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://photos.wikimapia.org/p/00/04/49/05/48_big.jpg)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»