Намедни. Нижний Тагил, 1995 год

Год 1995-й был, наверное, одним из самых тяжёлых для бывших советских граждан, привыкших к небогатой, но безбедной жизни под руководством «любимой коммунистической партии». Рост цен и коммунальные аварии, задержки зарплат и пенсий, разгул криминала, военные действия в Чечне и напряжённая обстановка на границах с бывшими союзными республиками — всё это угнетало и ввергало в уныние бывших строителей светлого будущего.

ЯНВАРЬ

12 января 1995-го был принят Федеральный закон «О ветеранах», в котором был определён статус ветерана: «Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не менее шести месяцев либо награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны».

К тому времени в стране уже существовали тысячи ветеранских объединений, но с определением статуса ветерана были определённые трудности. В Нижнем Тагиле советы ветеранов более 30 лет работали на УВЗ, НТМК, ВМЗ, ВРУ, ветеранские ячейки существовали и на других заводах. Так, ветеранская организация вагоностроителей на 1 января 1995 года насчитывала 13 тысяч человек, из которых 672 являлись участниками войны.

Первый месяц нового года в Нижнем Тагиле был отмечен ростом цен на хлеб (до 550 рублей за буханку) и перебоями с поставками продуктов. Опустели прилавки мясных и колбасных отделов, наблюдались перебои с завозом в магазины молочной продукции и хлеба.

2 и 3 января в Чечне продолжались бои за Грозный, а при штурме города Шали были применены кассетные боеприпасы.

7 января в Москве начались работы по восстановлению храма Христа Спасителя.



Восстановление храма Христа Спасителя (фото Юрия Логинова / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/e/f/f/eff45d6ac5f274a14d43c6893187026f.jpg)



15 января в столице прогремела серия взрывов. Бомбы взорвались в Московском государственном педагогическом университете, физико-математической школе № 354, гостинице «Метрополь» и на трансформаторной подстанции № 510 «Мосэнерго». Жертв не было. После взрывов в отделения милиции стали поступать ультиматумы от «группы офицеров» о выводе войск из Чечни.

17 января в японском городе Кобе произошло мощное землетрясение, в результате которого более 6400 человек погибли, десятки тысяч получили ранения.

ФЕВРАЛЬ

Распоряжением главы города в Нижнем Тагиле были отменены пени за просрочку коммунальных платежей. Также под охрану были взяты распределительные газовые и электроподстанции. В городе «стабилизировался» вопрос с задержками зарплаты: по распоряжению мэра задержки не должны были превышать трёх месяцев, а руководителям предприятий было приказано обеспечить работающих продуктами под зарплату через отделы рабочего снабжения и столы заказов.

8 февраля 500 тысяч шахтёров 228 российских шахт провели однодневную «предупредительную» забастовку, требуя повышения заработной платы.

11 февраля в Москве был убит криминальный авторитет Сергей Шевкуненко, широко известный советским зрителям по ролям в фильмах «Кортик» (14+), «Бронзовая птица» (14+) и «Пропавшая экспедиция» (16+). О смерти всенародно любимого Миши Полякова газеты сообщили, но о его криминальной биографии стало известно значительно позже.



Сергей Шевкуненко (фотоколлаж Ольги Адагамовой / фрагменты ориг. изображения)

(https://rrnews.ru/content/images/2021/01/MyCollages-5.jpg)



27 февраля в Лувесьене, пригороде Парижа, произошло убийство семьи российского бизнесмена Евгения Полевого. В России он занимался махинациями с нефтью и цветными металлами, был причастен к торговле наркотиками. Убийство получило резонанс в российских СМИ, так как Полевой ранее был известен связями с КГБ. Однако политическая версия убийства вскоре была опровергнута сыном бизнесмена от первого брака, который признался, что убил отца из мести. По словам молодого человека, Полевой постоянно избивал его мать и его самого за любую провинность, даже без повода, будучи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

МАРТ

1 марта в Москве был убит популярный телеведущий, журналист и генеральный директор ОРТ Владислав Листьев. Расследование убийства продолжалось несколько лет, но раскрыто так и не было. По состоянию на 2022 год дело об убийстве Листьева всё ещё не прекращено.

7 марта свет увидело постановление правительства РФ № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность».

13 марта в Калининградской области в Куршском заливе оторвалась льдина с 500 рыбаками. В спасении людей принимали участие три вертолета и пять лодок местных жителей. Тем не менее 80 рыбаков погибли, около 200 были обморожены и ранены.

В марте Свердловское областное управление МВД опубликовало данные о криминальной обстановке в области. Если в 1994 году в регионе насчитывалось 47 криминальных группировок, то на 1 марта 1995-го их было уже 60. Тогда же в областных СМИ появились сообщения о том, что в квартире екатеринбургского криминального авторитета Вячеслава Похвалитова был обнаружен арсенал оружия и взрывчатки, который по ценам чёрном рынке оценивался в 1 млрд рублей.

В Нижнем Тагиле в марте было принято решение об отделении города от программы областного финансирования на строительство жилья и объектов соцкультбыта. В эти же дни своё 40-летие отметил народный балет Дворца культуры им. Окунева.

АПРЕЛЬ

Апрель 1995-го в Нижнем Тагиле ничем особенным не отметился. Чего нельзя сказать о стране.

1 апреля на частоте «1-го канала Останкино» начались телепрограммы ОРТ — Общественного российского телевидения. 2 апреля на ОРТ вышел первый выпуск программы «Один на один» (16+), 3 апреля стартовала телепередача «Угадай мелодию» (12+), а 5 апреля — телеигра «Пойми меня» (12+).



Заставка телепередачи «Угадай мелодию» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://kirmayak.ru/ZrgK-20djQs.jpg)



7 апреля после десятилетней реставрации с большой помпой состоялось открытие Третьяковской галереи.

10 апреля Министерством юстиции РФ зарегистрирована «Партия любителей пива» во главе с «генеральным секретарём» Константином Калачёвым. Два дня спустя в Москве на официальном студенческом митинге перед Белым домом учащиеся московских вузов выдвинули требования об аннулировании постановления правительства об отмене стипендий и наборе студентов в армию на общих основаниях. В результате столкновения студентов с ОМОНом было задержано несколько активистов. Спустя два дня решение о лишении успевающих студентов стипендий и законопроект о призыве студентов в армию были отменены.

29 апреля Борис Ельцин подписал закон № 69-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе”», который продлевал срок военной службы по призыву с 18 до 24 месяцев.

МАЙ

7 мая свой полувековой юбилей отметила Нижнетагильская кондитерская фабрика. Несмотря на то, что в 1995 году предприятие переживало не самые лучшие времена, в магазинах города на несколько дней появилась продукция предприятия-юбиляра.

8 мая в Дзержинском районе состоялось открытие закладного камня мемориала «Курган Памяти», который должен был появиться на месте массового захоронения работников УВЗ, трудармейцев, раненых красноармейцев, которые умерли в тагильских госпиталях. Поддержку проекту тогда оказали администрация города во главе с мэром Николаем Диденко, ряд тагильских заводов и бизнесменов Нижнего Тагила.



Курган Памяти (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pobedarf.ru/wp-content/uploads/2018/07/Курган-памяти.jpg)



7 мая в Екатеринбурге студенты и выпускники радиотехнического факультета УПИ отметили 100-летие изобретения радио. В этот год они впервые организовали ночное шествие к памятнику А. С. Попову, чем положили начало традиции, которая существует до сих пор.

8 мая, накануне празднования 50-летия Дня Победы, в Екатеринбурге был торжественно открыт памятник Георгию Константиновичу Жукову, который с 1948 по 1953 год был командующим Уральским военным округом.

9 мая телекомпания «Телекон» впервые провела прямую трансляцию праздничного шествия, посвящённого Дню Победы.

11 мая президент РФ Борис Ельцин своим указом разрешил, в виде исключения, провести выборы губернатора Свердловской области. Эта избирательная кампания вошла в историю как первые в стране выборы высшего должностного лица в субъекте РФ. Выборы были назначены на 6 августа.

16 мая в ряде областных СМИ появились статьи, посвящённые десятилетию выхода в свет указа ПВС СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», в которых знаменитый «пьяный указ» подвергался резкой критике.

22 мая Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «НДР» («Наш дом — Россия»), которое вскоре переросло в политическую партию премьер-министра России Виктора Черномырдина. «НДР» создавалось в поддержку политического курса Бориса Ельцина и в 2000 году влилось в состав партии «Единая Россия».

28 мая на Сахалине произошло сильное землетрясение, в результате которого посёлок Нефтегорск был полностью уничтожен.

ИЮНЬ

Самым главным событием июня в Свердловской области и Нижнем Тагиле стал снегопад, который 6 июня обрушился на Урал. Снежный заряд накрыл Свердловскую область ночью, и к утру Екатеринбург, Новоуральск, Нижний Тагил и другие населённые пункты были покрыты слоем снега глубиной от 10 сантиметров. В ряде городов, в том числе в Нижнем Тагиле, вместе со снегом прошла сильная метель, которая нанесла серьёзный урон скверам и паркам. Были отменены занятия в училищах и вузах, на многих предприятиях работников отпустили домой.



6 июня в Новоуральске (фото Александра Гурина / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/3706/223641065.186/0_198af4_aeb83083_XXL.jpg)



В жилых кварталах Нижнего Тагила электричество отсутствовало от 10 до 14 часов. Движение трамваев было парализовано в течение восьми часов. Особенно сильно пострадал участок железной дороги Екатеринбург — Нижний Тагил: застрявшие в пути составы полдня растаскивали по станциям более 30 тепловозов, воздушные линии связи были практически полностью уничтожены упавшими деревьями.

14 июня было совершено вооружённое нападение чеченских боевиков на город Будённовск в Ставропольском крае. Боевики взяли заложников и несколько дней удерживали их в местной городской больнице. 19 июня большую часть заложников освободили, а чеченским боевикам разрешили вернуться в Чечню.

Ночью 15 июня механик-водитель УВЗ Василий Тропин проник в цех, завёл танк Т-72, открыл ворота и выехал за территорию предприятия. Через пару часов правоохранители обнаружили танк, аккуратно припаркованный у заводского забора, а угонщика — дома спящим. Тропина арестовали, но через трое суток выпустили по ходатайству руководства предприятия. Свой поступок механик-водитель объяснил отчаянием от многомесячных задержек зарплаты. Его поддержал коллектив. В итоге задержанную зарплату выплатили всем работникам цеха.

23 июня официальные представители Чечни и России заключили временное мирное соглашение, в соответствии с которым чеченские повстанцы должны были сложить оружие, а все 8000 российских военнослужащих — покинуть Чечню.

27 июня состоялась первая стыковка американского космического челнока «Шаттл» с российской орбитальной станцией «Мир».

ИЮЛЬ

В июле начала работу студия подготовки программ Пригородного телерадиовещания. Было решено, что программы студии будут выходить в сетке вещания муниципального «Тагил-ТВ». Администрация города констатировала снижение числа юных тагильчан, отдыхающих в загородных летних оздоровительных лагерях. В числе главных причин был назван рост цен на путёвки.

5 июля из СИЗО «Матросская тишина» сбежал киллер Александр Солоник. Это был единственный успешный побег из этого СИЗО за всю его историю.

9 июля двое психически нездоровых жителей Якутска захватили Ил-62 со 174 пассажирами на борту. Самолёт приземлился в Норильске и был взят штурмом. Террористы были арестованы и направлены на лечение.

14 июля, в канун Дня металлурга, в конвертерном цехе НТМК была пущена в работу первая машина непрерывного литья заготовок.

14 июля в Екатеринбурге было совершено покушение на вора в законе 34-летнего Андрея Трофимова. В результате взрыва радиоуправляемого взрывного устройства зданию, в которое вошёл Трофимов, был причинён значительный ущерб, однако сам криминальный авторитет серьёзно не пострадал.

Свердлупрстат вновь опубликовал средние цены, установившиеся в городах области за первые полгода 1995-го. Цена на белый хлеб достигла 620 рублей, булка ржаного стала стоить 450. Копчёная колбаса подорожала до 25 тысяч рублей за килограмм, подсолнечное масло — до 11 тысяч рублей за литр. Цена на сахар установилась в районе 4000 рублей за кило, а на молоко — 2800 рублей за литр. Вдвое по сравнению с первым полугодием 1994 года выросли цены на одежду и обувь.

В целом июль в стране и мире прошёл относительно спокойно, если не считать войну в Боснии, которая не затихала с начала года.

АВГУСТ

Стало известно, что утверждённый городскими властями Нижнего Тагила проект индустриально-ландшафтного «Демидов-парка» получил высокую оценку экспертов Международного комитета по сохранению индустриального наследия при ЮНЕСКО. Правда, денег на реализацию проекта ни в городе, ни в области, ни в стране не было, да и до сих пор нет.

1 августа Дзержинский район отпраздновал свой очередной день рождения.

2 августа в Москве начало вещание «Русское Радио».

3 августа самолёт Ил-76, перевозивший боеприпасы из Албании для правительственных войск в Кабуле, был принуждён к посадке в Кандагаре и захвачен афганскими талибами. Семь человек экипажа во главе с командиром Владимиром Шарпатовым провели в плену 378 дней и сумели совершить побег на своём самолёте.

5 августа в Екатеринбурге был торжественно открыт мемориал в честь погибших в Афганистане свердловчан «Черный тюльпан». Автором мемориала стал скульптор Константин Грюнберг. 12 августа исполнилось 70 лет городскому отделению ДОСААФ. В этот день в 1925 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано Общество любителей воздушного флота, впоследствии вошедшее во всесоюзную систему ОСОАВИАХИМ, а затем и ДОСААФ.

20 августа стало известно, что в результате первых в России выборов губернатора победу одержал Эдуард Россель, который во втором туре победил баллотировавшегося назначенца из Москвы — заместителя главы Екатеринбурга Алексея Страхова.



Эдуард Россель (фото: «Областная газета», 1994 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.oblgazeta.ru/media/article_photos/d952ed2e1e4f3de9d5a30c2dbdef7180745295142fa1536879551a21.png)



24 августа в результате обвала рынка межбанковских кредитов прекратили свою работу 28% российских банков. В тот же день в продажу была запущена операционная система Windows 95.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября в Нижнем Тагиле была открыта средняя школа горно-металлургического профиля № 52 на базе Нижнетагильского горно-металлургического техникума.

4 сентября открылся комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень». Центр был призван оказывать комплексное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

В эти же дни началась подготовка к выборам главы города, которые должны были состояться в декабре.

В сентябре в эфире «Тагил-ТВ» появилась еженедельная передача «Сельский вторник» (12+), которую готовила студия подготовки программ Пригородной районной администрации.

13 сентября в Москве неизвестным из гранатомёта РПГ-26 было обстреляно посольство США. Пострадавших не было, здание получило незначительные повреждения. Акция была совершена в знак протеста против воздушной операции американцев против боснийских сербов.

21 сентября в Махачкале группа спецназа «Альфа» провела 40-секундный штурм и освободила 18 заложников, захваченных накануне террористами. Террористы, требовавшие 1,5 млн долларов, оружие и самолёт, были обезврежены. Никто из заложников не пострадал.

ОКТЯБРЬ

В октябре 1995 года в Нижнем Тагиле неизвестные расстреляли криминального авторитета Юрия Смирнова по кличке Букараня. По горячим следам раскрыть преступление не удалось.

Утром 24 октября тагильчане могли наблюдать в небе над городом солнечное затмение. Об этом явлении газеты предупредили тагильчан заранее, а энтузиасты даже приглашали всех желающих на Лисью гору, чтобы оттуда полюбоваться «встречей Луны и Солнца». Но в ночь с 23-го на 24-е погода испортилась, похолодало, задула метель, небо покрылось тучами. Поэтому массового паломничества с биноклями и телескопами на Лисью гору не случилось.

10 октября в районе города Каменска-Уральского, неподалёку от села Кисловского, произошёл сейсмический толчок силой 3,3 балла. Жертв и разрушений не было, но землетрясение изрядно напугало местных жителей.

11 октября на одном из «закрытых» предприятий Невьянского района Свердловской области в посёлке Калиново произошёл мощный взрыв. Из-за секретного статуса в СМИ информация о причинах взрыва так и не просочилась. Спустя несколько лет стало известно, что ЧП произошло в цехе смешения компонентов смесевых взрывчатых веществ. Около половины производственных площадей предприятия были полностью уничтожены взрывной волной, после чего начался пожар. Количество погибших и пострадавших неизвестно до сих пор.

В стране же никаких особо запоминающихся событий в октябре не произошло, если не считать покушения на командующего федеральной группировкой войск генерал-лейтенанта Анатолия Романова, которое случилось 6 октября, и ликвидацию Российской государственной телерадиокомпании «Останкино», указ о которой увидел свет тоже 6 октября.

НОЯБРЬ

2 ноября в газетных киосках Нижнего Тагила появился первый номер газеты «Телекон-Weekly», которую начал выпускать коллектив телекомпании «Телекон». Газета быстро стала популярной у горожан и оставалась таковой в течение нескольких лет.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/images5/tk_1995_001.jpg)



2 ноября на НТМК была создана служба главных специалистов, а 3 ноября металлургическому комбинату был присвоен сертификат «Лидер российской экономики».

27 ноября Нижнетагильской городской думой принят Устав города Нижний Тагил — основной закон, по которому наш город живёт по сей день. В нём определён состав территории, границы, порядок формирования и деятельность органов местного самоуправления, бюджетный процесс, а также полномочия, права и обязанности должностных лиц.

В ноябре в Лебяжинском аглоцехе Высокогорского рудоуправления была выпущена 100-миллионная тонна агломерата.

8 ноября 1995 года в Екатеринбурге был совершён первый звонок по мобильному телефону. В тот день специалисты сотовой связи выполнили первый тестовый вызов в условиях города в стандарте мобильной связи AMPS. Для проверки качества связи был использован мобильный телефон Motorola StarTAC — первая в мире компактная «раскладушка».

8 ноября на встрече министров обороны России и Соединённых Штатов Америки в Брюсселе была достигнута договорённость об участии российских войск в многонациональных силах в Боснии и Герцеговине. Через четыре года российский миротворческий батальон совершил марш-бросок из Боснии в Косово, чтобы взять под контроль стратегически важный аэродром Слатина.

17 ноября в России начались залоговые аукционы, в результате которых в собственность ряда коммерческих банков перешли государственные пакеты акций крупных компаний: «ЮКОС», «Норильский никель» и «Сибнефть».

ДЕКАБРЬ

5 декабря в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ и ОМОНа был арестован известный киллер Сергей Курдюмов. Спустя 10 дней из Гудермеса пришло известие о гибели полковника милиции Леонида Григорьевича Валова, который в 1995 году разработал и успешно провёл целый ряд операций по задержанию в Екатеринбурге наиболее одиозных представителей криминальных группировок города. 15 декабря полковник Валов во главе отряда из 15 бойцов провёл успешную операцию по деблокированию комендатуры города Гудермес, но в ходе боя с чеченскими сепаратистами был убит. Указом президента Российской Федерации Леонид Валов удостоен звания Героя Российской Федерации.

17 декабря состоялись выборы главы города Нижний Тагил, победу в которых одержал Николай Наумович Диденко. За него проголосовали 93 788 избирателей (61,52%). Правда, явка составила всего 51,72%, но в те непростые времена это было обычным явлением.

17 декабря на выборах в Государственную думу России 2-го созыва больше всех голосов (22,3%) получила Коммунистическая партия Российской Федерации. Также в 12 субъектах РФ прошли выборы глав регионов. Явка на местных выборах была невысокой, превышая критический порог в 51% на десятые доли процента.

24 декабря на канале ОРТ вышел последний выпуск программы Игоря Угольникова «Оба-на», которая просуществовала на «первой кнопке» пять лет.

26 декабря был подписан Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Год 1995-й для многих тагильчан заканчивался беготнёй по магазинам, многочасовыми стояниями в очередях за продуктами к новогоднему столу и поисками новогодних подарков. Единственное, с чем не возникало проблем, это с приобретением спиртного. В последний день уходящего года стало известно, что в 1995-м было продано ёлок на 30% меньше, чем в прошлом году, и почти на 49% меньше ёлочных игрушек.

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(с) 2022. Дмитрий Кужильный (по материалам городских, областных и центральных газет)