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Тагильская заброшка на Фрунзе: учебка №36 и всё, что пытались сделать с ней три мэра

03.08.2021 11:04
Тагильская заброшка на Фрунзе: учебка №36 и всё, что пытались сделать с ней три мэра

Наверное, это самая большая по площади «заброшка» в Нижнем Тагиле после цементного завода, о котором мы рассказывали в одном из выпусков. О её существовании знают почти все тагильчане, от мала до велика. Она переживает уже третьего мэра города, каждый их которых неоднократно пытался решить её судьбу, но так и не решил. Это учебная часть № 83531, или, как её ещё иногда называют, учебка № 36.

Если углубиться в историю, то окажется, что место, где расположился комплекс зданий учебной части, является «намоленным» аж с дореволюционных времён. С 1905 по 1910 год здесь стояли временные казармы частей Псковского полка, расквартированные в Нижнетагильском посёлке для подавления волнений рабочих, вызванных революционными событиями в Москве. После изгнания Колчака с Урала здесь базировались части 1-й Уральской дивизии Красной армии. Осенью 1931-го сюда из Средней Азии передислоцировался 13-й отдельный сапёрный батальон, который находился здесь до июля 1941 года. В 1942 году сапёров сменили танкисты. Сама учебная часть расположилась в здании Авроринского приюта, а на этой территории был обустроен полигон и возведены здания столовой и штаба, построены баня и овощехранилище, а несколько позже появился клуб. После того как в 1961-м танковую учебную часть расформировали, здесь была размещена учебка военных строителей — воинская часть № 58107, где военнослужащие получали такие специальности, как сварщик, оператор котельной, сантехник, водопроводчик, каменщик и ряд других.

Выпускники этого учебного подразделения строили стратегические объекты на территории всего Советского Союза и за его пределами: в странах Варшавского договора, в Республике Монголия, Социалистической Республике Вьетнам, на Кубе, в СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия) и ДРА (Демократическая Республика Афганистан), а с 1990 года служили в горячих точках на территории СССР.

В 1993 году военных строителей сменили военные связисты и на материальной базе военгородка был сформирован учебный центр войск связи и две части хранения и ремонта средств связи, известные в настоящее время под общим названием Учебная часть войск связи № 83531. Командование части регулярно оказывало городу посильную помощь: курсанты патрулировали улицы Нижнего Тагила, помогали с ремонтом дорог и зданий, оказывалась шефская помощь вузам, техникумам и школам по вопросам военно-патриотического воспитания молодёжи, проводились открытые показательные занятия, военные сборы с юношами 10–11-х классов, на базе учебки велась постоянная и планомерная подготовка нижнетагильской молодёжи к службе в Вооружённых силах России.


Курсанты учебной части № 83531 (фото: Дмитрий Вельченко)
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Ежегодно учебный центр войск связи выпускал около тысячи специалистов. Подготовленные в части связисты участвовали в 1-й и 2-й Чеченских кампаниях, проходили службу на Урале и в Приполярье, на Дальнем Востоке и у западных границ Российской Федерации.

В конце 2007-го по Нижнему Тагилу пошли слухи, что учебку на Вые ждёт расформирование, но часть покинула город только в 2009 году: учебка переехала в Ульяновск, а часть хранения и ремонта средств связи — в Екатеринбург. Тагильчане гадали о судьбе освободившихся зданий. Кто их займёт? Новая воинская часть? Полк патрульно-постовой службы? Пожарные? Служба скорой помощи? В администрации города на эти вопросы ничего не могли ответить и тоже пытались фантазировать: торговый центр, пейнтбольный клуб, детский городок аттракционов...

Шли годы, а вопрос пустующего военного городка так и находился в подвешенном состоянии.

Тагильские и областные СМИ не раз обращали внимание на сложившуюся ситуацию, но повлиять на её разрешение не могли: весь комплекс зданий всё ещё принадлежал Министерству обороны РФ.


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Фото: Дмитрий Солодянкин

Тем временем покинутая воинская часть всё больше и больше приходила в запустение. Территория зарастала травой и деревьями, подвергалась набегам охотников за дармовым стройматериалом, а в пустующих зданиях устраивались на ночлег бомжи и адепты Бахуса. Несколько раз в корпусах части вспыхивали пожары. Неоднократно «заброшку» пытались взять под контроль правоохранители, но без видимого успеха. Лишь в 2012 году военное ведомство передало бывшую учебку в собственность Свердловской области.

В 2020 году проблема, наконец, дождалась решения.

Правительство Свердловской области постановило безвозмездно передать в собственность Нижнего Тагила имущественный комплекс бывшего военного городка площадью 49 011 кв. метров. В администрации города поспешили заявить, что на этом месте планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс наподобие «Президентского». Но спустя некоторое время «концепция изменилась» и в кулуарах власти заговорили о постройке уже не ФОКа, а детских яслей. В спорах о том, что лучше построить на месте бывшей военной части, прошёл год, за который выяснилось, что в городской казне нет средств не только на постройку яслей, но даже на снос руин заброшенной учебки.

Для справки

Комплекс зданий на территории бывшей учебной части войск связи МО РФ № 83531, находящийся по адресу г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 69, состоит из 16 объектов, 14 из которых принадлежали Министерству обороны РФ, одно находилось во владении частного лица, а собственник ещё одного здания не установлен. Большинство объектов комплекса были построены в 50–60-х годах прошлого века. В ходе проверки комиссией Министерства по управлению имуществом Свердловской области (МУГИСО) установлено, что 12 объектов из 16 почти полностью разрушены и подлежат сносу, а 4 находятся в аварийном состоянии.

В июле 2021 года бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации РФ Э. Э. Россель заявил о заинтересованности Международного Демидовского фонда (МДФ) территорией части, предложив на средства МДФ снести «заброшку», а на её месте построить реплику Выйско-Никольской церкви, что вызвало общественный резонанс. Однако по прошествии нескольких дней сам сенатор пояснил, что его слова были неверно поняты, и отказался от большинства своих заявлений, сказанных в интервью городским СМИ. Ситуация с разрушающимся военным городком вернулась на прежние позиции. Теперь «отцы города» просят денег у областного правительства, чтобы хотя бы снести бывшую учебку, которая по прежнему остаётся памятником постсоветской бюрократии и бесхозяйственности.

Впрочем, просто снести «заброшку» на Фрунзе, может, и не получится. Всё дело в том здании на территории комплекса, собственник которого, как указано в официальных документах, до сих пор не установлен. Это здание, в котором когда-то располагалась военная прокуратура.

Но об этом расскажем позже...


Фото: Михаил Иванов
(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/panoramnyj-tagil/VYJa.-foto-Mihaila-Ivanova.-vch-ul.-Frunze-kopija.jpg)

 

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

* Фотоматериалы публикуются с личного разрешения автора Дмитрия Солодянкина (YouTube, VK, LJ).

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