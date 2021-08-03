Тагильская заброшка на Фрунзе: учебка №36 и всё, что пытались сделать с ней три мэра

Наверное, это самая большая по площади «заброшка» в Нижнем Тагиле после цементного завода, о котором мы рассказывали в одном из выпусков. О её существовании знают почти все тагильчане, от мала до велика. Она переживает уже третьего мэра города, каждый их которых неоднократно пытался решить её судьбу, но так и не решил. Это учебная часть № 83531, или, как её ещё иногда называют, учебка № 36.

Фото: Михаил Иванов (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/panoramnyj-tagil/VYJa.-foto-Mihaila-Ivanova.-vch-ul.-Frunze-kopija.jpg) Фото: Василий Рыбаков (https://img-fotki.yandex.ru/get/5406/161384275.10/0_e8e59_ca2cba58_XL.jpg Фото: Василий Рыбаков (https://img-fotki.yandex.ru/get/5406/161384275.10/0_e8e5a_ea74599e_XL.jpg)

Если углубиться в историю, то окажется, что место, где расположился комплекс зданий учебной части, является «намоленным» аж с дореволюционных времён. С 1905 по 1910 год здесь стояли временные казармы частей Псковского полка, расквартированные в Нижнетагильском посёлке для подавления волнений рабочих, вызванных революционными событиями в Москве. После изгнания Колчака с Урала здесь базировались части 1-й Уральской дивизии Красной армии. Осенью 1931-го сюда из Средней Азии передислоцировался 13-й отдельный сапёрный батальон, который находился здесь до июля 1941 года. В 1942 году сапёров сменили танкисты. Сама учебная часть расположилась в здании Авроринского приюта, а на этой территории был обустроен полигон и возведены здания столовой и штаба, построены баня и овощехранилище, а несколько позже появился клуб. После того как в 1961-м танковую учебную часть расформировали, здесь была размещена учебка военных строителей — воинская часть № 58107, где военнослужащие получали такие специальности, как сварщик, оператор котельной, сантехник, водопроводчик, каменщик и ряд других.

Учебная воинская часть № 58107 (фото 1970–1980-х гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery) Учебная воинская часть № 58107 (фото 1970–1980-х гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery) Учебная воинская часть № 58107 (фото 1970–1980-х гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)

Выпускники этого учебного подразделения строили стратегические объекты на территории всего Советского Союза и за его пределами: в странах Варшавского договора, в Республике Монголия, Социалистической Республике Вьетнам, на Кубе, в СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия) и ДРА (Демократическая Республика Афганистан), а с 1990 года служили в горячих точках на территории СССР.

В 1993 году военных строителей сменили военные связисты и на материальной базе военгородка был сформирован учебный центр войск связи и две части хранения и ремонта средств связи, известные в настоящее время под общим названием Учебная часть войск связи № 83531. Командование части регулярно оказывало городу посильную помощь: курсанты патрулировали улицы Нижнего Тагила, помогали с ремонтом дорог и зданий, оказывалась шефская помощь вузам, техникумам и школам по вопросам военно-патриотического воспитания молодёжи, проводились открытые показательные занятия, военные сборы с юношами 10–11-х классов, на базе учебки велась постоянная и планомерная подготовка нижнетагильской молодёжи к службе в Вооружённых силах России.



Курсанты учебной части № 83531 (фото: Дмитрий Вельченко)

(https://sun9-68.userapi.com/impf/c831208/v831208142/14b3f4/jDHrKjyMElQ.jpg?size=960x720&quality=96&sign=aeefb8579d576b27ee4ea161d3fb5d0e&type=album)



Ежегодно учебный центр войск связи выпускал около тысячи специалистов. Подготовленные в части связисты участвовали в 1-й и 2-й Чеченских кампаниях, проходили службу на Урале и в Приполярье, на Дальнем Востоке и у западных границ Российской Федерации.

Учебная часть № 83531 в 2000-х годах (фото: Вадим Альхимович) (https://sun9-14.userapi.com/impg/WgKjh_QpFTtE2pPnmhWsjky80KElCTQGoSr5Rw/38CFEMtQ14k.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=d2d86840b29fd161e08f56b372647bdf&type=album) Учебная часть № 83531 в 2000-х годах (фото: Вадим Альхимович) (https://sun9-3.userapi.com/impg/48mPj2lrLdWne4AK7XzNKLwWjxodZ5xceD-sUQ/ByQ-Wgyf1fY.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=89a25bbcf0b329e782c325a3126e04fe&type=album) Учебная часть № 83531 в 2000-х годах (фото: Вадим Альхимович) (https://sun9-83.userapi.com/impg/B0VtibrPybLRWK2i9QTET-gGozBi_5OJYPQV8A/Stfbay2VNSA.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=f0729e5f19d0982f1e87727aa0a09e49&type=album) Учебная часть № 83531 в 2000-х годах (фото: Вадим Альхимович) (https://sun9-22.userapi.com/impg/3iEztmLhJzxnKIlA5fnuP-7JC6DURhlAlyJuNw/bcN3WzXYSYY.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=5060335be24cf241cf184265068ecb9c&type=album) Учебная часть № 83531 в 2000-х годах (фото: Вадим Альхимович) (https://sun9-68.userapi.com/impg/MqrE2lzh8BxczZ07mNoj91NkpvTGGtVuF5gY5w/pYiXg24tXxg.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=f3059227f00d782ba4d07ee84f8869c5&type=album)

В конце 2007-го по Нижнему Тагилу пошли слухи, что учебку на Вые ждёт расформирование, но часть покинула город только в 2009 году: учебка переехала в Ульяновск, а часть хранения и ремонта средств связи — в Екатеринбург. Тагильчане гадали о судьбе освободившихся зданий. Кто их займёт? Новая воинская часть? Полк патрульно-постовой службы? Пожарные? Служба скорой помощи? В администрации города на эти вопросы ничего не могли ответить и тоже пытались фантазировать: торговый центр, пейнтбольный клуб, детский городок аттракционов...

Шли годы, а вопрос пустующего военного городка так и находился в подвешенном состоянии.

Тагильские и областные СМИ не раз обращали внимание на сложившуюся ситуацию, но повлиять на её разрешение не могли: весь комплекс зданий всё ещё принадлежал Министерству обороны РФ.



(https://sun9-17.userapi.com/impg/c857416/v857416278/221616/QwyNhjjMR70.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=26eb239e34d5a6c27b800d9e3ac0dbed&type=album)

Фото: Дмитрий Солодянкин



Тем временем покинутая воинская часть всё больше и больше приходила в запустение. Территория зарастала травой и деревьями, подвергалась набегам охотников за дармовым стройматериалом, а в пустующих зданиях устраивались на ночлег бомжи и адепты Бахуса. Несколько раз в корпусах части вспыхивали пожары. Неоднократно «заброшку» пытались взять под контроль правоохранители, но без видимого успеха. Лишь в 2012 году военное ведомство передало бывшую учебку в собственность Свердловской области.

(https://sun9-71.userapi.com/impf/c856032/v856032537/aa1d0/T4nxTX3K6tE.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=375dccf28fc11e88df77447472a25183&type=album) Фото: Олег Федюшин, 2019 г. (https://sun9-88.userapi.com/impg/F5_N1tyqI_V7cDz2O_utwqyxF1lfYjusQU3lXA/p3ExEOTe6w0.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=c873633e3797b865f67ae5c58da08744&type=album) Фото: Марат Фасаев, 2020 г. (https://sun9-82.userapi.com/impg/kXD7p01X4ObB0F3b5u7kurEZw3M-TwKGXw7gLg/6QrzYAb2i7U.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=4ee0ea5375eadc57b1a37e9ab5df0e55&type=album) Фото: Марат Фасаев, 2020 г. (https://sun9-28.userapi.com/impg/HG9XNX4WPpn2oRgbOLrYogNeGoIjxEclx9YiEQ/8lgY0A7kb8s.jpg?size=2560x1920&quality=96&sign=fc8fbd46ed3dea5c13c2110601323ec8&type=album) Фото: Марат Фасаев, 2020 г.

В 2020 году проблема, наконец, дождалась решения.

Правительство Свердловской области постановило безвозмездно передать в собственность Нижнего Тагила имущественный комплекс бывшего военного городка площадью 49 011 кв. метров. В администрации города поспешили заявить, что на этом месте планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс наподобие «Президентского». Но спустя некоторое время «концепция изменилась» и в кулуарах власти заговорили о постройке уже не ФОКа, а детских яслей. В спорах о том, что лучше построить на месте бывшей военной части, прошёл год, за который выяснилось, что в городской казне нет средств не только на постройку яслей, но даже на снос руин заброшенной учебки.

https://sun9-5.userapi.com/impg/c857416/v857416278/221634/P-sHeuADAag.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=da0ae0314edd944c35869b960b206b01&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-88.userapi.com/impg/c857416/v857416278/22165c/ff4b_oSYTM8.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=fae2c07ef3701d4e6c8bbc791b32d937&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-16.userapi.com/impg/c857416/v857416278/221666/sXaP6cRvVPw.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=b137d868b50b61f4e3f976b66e25d3cf&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-75.userapi.com/impg/c857416/v857416278/22167a/6rTWpjILDK8.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=d71364f9842ef6ff26dc330cde6b60f2&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-68.userapi.com/impg/c857416/v857416278/221698/hS4WUZyi68w.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=e4983f62ff930bcaacd5b995bf1c4b81&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-65.userapi.com/impg/c857416/v857416278/2216ac/T78-y9KeFZo.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=bb27101b4e72c604b0ec5fac60bb0a8f&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-31.userapi.com/impg/c857416/v857416278/2216ca/Idplkww8u-M.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=46d562f429f136931dfc0c09f978a373&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-82.userapi.com/impg/c857416/v857416278/2216d4/an2qKWENQ_A.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=15eb73f931e82626a0d06e8906c9410e&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-34.userapi.com/impg/c857416/v857416278/2216de/61a_cXKtwh0.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=83ee71aac48b5ca46626b33e3173e62c&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-39.userapi.com/impg/c857416/v857416278/2216f2/_51OXMBLyyk.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=a25e8bb96e187e7c487cd4deb878d8d7&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-66.userapi.com/impg/c857416/v857416278/2216fc/9UJ4mhnnxnw.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=bad3c7bd65e37786599660c21738fa9c&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-81.userapi.com/impg/c857416/v857416278/221706/BvTsI0nx58c.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=0f201183ed198ae7bc774b1dff4194cd&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.* https://sun9-70.userapi.com/impg/c857416/v857416278/221710/0LAsE5zGUog.jpg?size=1900x1267&quality=96&sign=f91381def3455f1baa26e5350b8d1617&type=album Фото: Дмитрий Солодянкин, 2020 г.*

Для справки

Комплекс зданий на территории бывшей учебной части войск связи МО РФ № 83531, находящийся по адресу г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 69, состоит из 16 объектов, 14 из которых принадлежали Министерству обороны РФ, одно находилось во владении частного лица, а собственник ещё одного здания не установлен. Большинство объектов комплекса были построены в 50–60-х годах прошлого века. В ходе проверки комиссией Министерства по управлению имуществом Свердловской области (МУГИСО) установлено, что 12 объектов из 16 почти полностью разрушены и подлежат сносу, а 4 находятся в аварийном состоянии.

В июле 2021 года бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации РФ Э. Э. Россель заявил о заинтересованности Международного Демидовского фонда (МДФ) территорией части, предложив на средства МДФ снести «заброшку», а на её месте построить реплику Выйско-Никольской церкви, что вызвало общественный резонанс. Однако по прошествии нескольких дней сам сенатор пояснил, что его слова были неверно поняты, и отказался от большинства своих заявлений, сказанных в интервью городским СМИ. Ситуация с разрушающимся военным городком вернулась на прежние позиции. Теперь «отцы города» просят денег у областного правительства, чтобы хотя бы снести бывшую учебку, которая по прежнему остаётся памятником постсоветской бюрократии и бесхозяйственности.

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Впрочем, просто снести «заброшку» на Фрунзе, может, и не получится. Всё дело в том здании на территории комплекса, собственник которого, как указано в официальных документах, до сих пор не установлен. Это здание, в котором когда-то располагалась военная прокуратура.

Но об этом расскажем позже...



Фото: Михаил Иванов

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/panoramnyj-tagil/VYJa.-foto-Mihaila-Ivanova.-vch-ul.-Frunze-kopija.jpg)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

* Фотоматериалы публикуются с личного разрешения автора Дмитрия Солодянкина (YouTube, VK, LJ).