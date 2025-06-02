Известные тагильские предприниматели, артисты и политики приняли участие в проекте «Шоу коротких историй» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) прошло интеллектуально-развлекательное шоу коротких историй «Мы — то, что мы делаем» (16+). В проекте приняли участие известные в городе бизнесмены, деятели искусств, политики, благотворители, комики и журналисты.

«Каждая серия проекта в Нижнем Тагиле становилась встречей предпринимателей для предпринимателей. В этот раз на сцене выступят не только бизнесмены, но и настоящие медиаменеджеры, а также депутаты. Знаете, у каждого организатора есть страх, что мероприятие пройдёт, все разъедутся, и о нём просто забудут. Но тагильские предприниматели не дают этому случиться. Они пишут мне в течение года, мы обсуждаем, кого пригласить на шоу. Я желаю вам соприкоснуться со спикерами, с их историями. Пусть вас это вдохновит и родится что-то творческое. Потому что я точно вижу: Нижний Тагил — это прекрасный творческий город, где живут люди, умеющие работать и делать классные проекты», — сказал создатель проекта «Шоу коротких историй» Алексей Голомолзин.

На встрече десять спикеров поделились личными историями о сложных ситуациях в работе и бизнесе, о ценностях, которыми они руководствуются, и о том, из чего складывается репутация. Выход каждого спикера сопровождался выступлением тагильской певицы Лейлы Бургардт.

Депутат Нижнетагильской городской думы, директор медиахолдинга «Телекон» и радиостанции «Экофонд» Ирина Пудовкина рассказала о непростой истории покупки доли радиостанции.

«Около 15 лет назад я узнала, что один из учредителей радиостанции “Экофонд” решил продать свои акции. А знаете, кто в то время открывал радиостанции? Комсомольцы — телевидение, а радио — представители ОПГ. Им было просто кайфово слушать музыку через радио, поэтому они открыли его, и, поверьте, это не единственный случай. И вот таким образом я вошла в переговоры с бывшими представителями, скажем так, определенных структур. Это была нестандартная ситуация для меня. Я — девочка-одуванчик с какими-то мечтами, рекламодателями, которые только-только начинают наш бизнес в Нижнем Тагиле, и тут вот дядька. К нам в офис в “Экофонд” подъезжают два черных “бумера”, выходят чёрные люди в черных очках, выходит дяденька, присаживается к нам в кабинет. Меня поддерживали мои партнёры-мальчишки, но после встречи партнёры вышли и сказали: “Мы точно в этом участвовать не будем, но если ты очень хочешь, то как бы сама”. Так прошёл первый раунд: все друг на друга порычали, строго посмотрели и вышли. Но ему, видимо, очень хотелось машину, а мне очень хотелось радиостанцию. Во втором туре переговоров все как-то были настроены агрессивно, мои субпартнёры-мальчики просто отвалились, и я пошла на встречу одна. Вы знаете, у меня настолько была стрессовая ситуация. Я только сейчас это понимаю, что я начала на них орать в истеричной какой-то строгой форме. Сказала им: либо быстро принимаем решение, или я сейчас ухожу. Я смотрю, парни руки в карман положили и все притихли. Я думаю, ну все. То ли мне отсюда выйти, то ли не выйти уже, потому что уж как-то строго я с ним очень разговаривала. И вот самый главный дяденька посмотрел на меня, сказал: “Девочка, мы с тобой будем работать, но ты должна держать слово”. Слово я ещё о как держала, поверьте, потому что вариантов вообще не было не держать его. Через сутки, наверное, я улетела с семьей в Турцию. Стресс был такой, что мне казалось, что у меня на лежаке мозг расплывается. Вот растекается, и я думаю: “Господи, возвращайся обратно. Соберись”», — рассказала Ирина Пудовкина.

Предприниматель, директор компании «Антолл» Анатолий Толстов рассказал личную историю переоценки жизненных приоритетов. Считая главной обязанностью мужчины зарабатывать и обеспечивать семью, он долгое время ставил работу на первое место, а близких — на второе. Переломным моментом стал семейный отдых в Турции, когда он впервые за много лет провёл время с детьми и понял, сколько упустил.

«Вернувшись в Нижний Тагил, я сказал сыну, что он будет путешествовать вместе со мной. Я брал сына с собой в Америку, Лондон, Сингапур, Гонконг. Мы отдыхаем в горах: зимой — снегоходы, летом — квадроциклы. И каждый выходной он со мной. Прошло шесть лет, сын заканчивает школу и попросил совета по выбору профессии. Я спросил у него, чего он хочет сам, и он ответил: “Пап, ты знаешь, я последние несколько лет с тобой везде: по работе, на отдыхе, дома, — и мне нравится, как ты ведёшь свою жизнь. Ты со всех сторон идеал, ты пример, я хочу быть похожим на тебя”. Вот мужчины, может, поймут меня, что для отца это самые главные слова в жизни: когда сын хочет быть похожим на тебя», — говорит бизнесмен.

Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин рассказал о ключевом моменте в своей актёрской карьере: репетиции сложной роли в спектакле «Ромео и Джульетта» чуть не заставили его уйти из профессии.

«Я снова оказался в другом театре, меня пригласили как звезду. Была одна роль, вторая, третья, и доходит до постановки спектакля “Ромео и Джульетта”. “Роль Ромео, сейчас сделаем”, – решил я. И на первой же репетиции режиссёр мне объясняет, что я бездарь. Фраза, которую я помню с тех времен, а это 1993 год. Я помню точно, как он мне сказал: “Ты понимаешь, ты актер, но без колокольчиков в душе. Для того чтобы любить, у тебя душа должна быть трепетной, ты должен болеть, ты должен мучаться, а ты ходишь и произносишь текст. Кому это надо? Текст возьмёт любой и прочитает. Ты попробуй стать им”. Это было три месяца каторги, каждую репетицию меня уничтожали. Я понимал, что я действительно бездарен. Но премьера уже поставлена в репертуар, надо как-то к ней прийти. И вот генеральная репетиция. Завтра уже премьера. И в этот вечер режиссёр устраивает просто жуткий разнос, кого-то похвалил, кого-то там поругал, а мне просто сказал: “Ну не угадали мы с героем, не угадали”. Я пришел домой. У меня тогда был пёс, мы с ним не спеша пошли прогуляться, поднялись на Лисью гору. И я просидел там до восхода солнца. Эту ночь я, наверное, никогда в жизни не забуду, потому что для себя я решил: завтра я отыгрываю спектакль, подаю заявление об уходе и буду заниматься чем угодно: спортом, торговлей, ещё чем-нибудь. Дворники тоже нужны, кем-то буду в этой жизни. Завтра опозорюсь и всё. Ну вот эта бессонная ночь, утро какое-то такое странное, вечером премьера. Раз я решил, что это мой последний спектакль, я играл как лебединую песню. Всё, что чувствовал, всё, что болело, всё, что за эту ночь нагнал себе в мозги. Заканчивается первый акт, антракт, и бежит режиссёр. У него все лицо заплаканное, он обнимает меня и шепчет мне в ухо: “Я угадал, я угадал, я угадал. Ты лучший”. Честно говоря, я тогда даже не обрадовался, потому что бессилие после ночи. Действительно, тяжёлый первый акт с каким-то трудом отыграл, второй. И когда уже закончился поклон, закрылся занавес, когда вся труппа обнимала меня, рассказывали, какой я классный и так далее, в моей голове в это время просто ворох мыслей был. Так всё-таки оставаться или уйти, заявление-то уже написано. Оно уже лежит. Остался. Вы знаете, наверно, благодаря каким-то важным моментам в жизни закаляется характер, закаляется воля. Ты понимаешь что-то, осознаешь. Но хорошо, если ты не только осознал и понял, а ещё и смог это сохранить в жизни», — поделился Игорь Булыгин.

Также перед публикой выступили: депутат Нижнетагильской городской думы, замдиректора по персоналу одного из крупнейших машиностроительных предприятий России, общественный деятель Ирина Артамонова; главный редактор «Экорадио», ведущая телекомпании «Телекон» Илона Шейнина; руководитель Центра индивидуализации и тьюторства «Подсолнухи», член Межрегиональной ассоциации тьюторов Анна Михайлова; основатель фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов; популярный ведущий, стендап-комик, сценарист Данил Цыпушкин; куратор проекта Валентина Шарова.

«Мне кажется, все наши предыдущие серии были о выборе — о том, как человек делает его сам. В этот раз во многих выступлениях звучала другая мысль: выбор сделан уже за нас. И такой красной линией, наверное, это прошло через многие выступления. Вторая тема — это семья. Мы увидели, как у больших предпринимателей меняется отношение к себе, к жизни к здоровью. И, наверное, именно это отличает эту встречу от предыдущих», — сказал директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.