Самозапрет на азартные игры, невозвратные тарифы и быстрые выплаты по маткапиталу. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-4 законопроектов и законов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Самозапрет на азартные игры

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

Согласно документу, сделать это можно будет через Госуслуги. Отказ устанавливается на срок не менее 12 месяцев и касается пунктов приёма ставок, тотализаторов, казино и залов игровых автоматов. У граждан, установивших самозапрет, не будут принимать ставки, выдавать им обменные знаки (например, фишки). Также организаторам азартных игр запретят отправлять им рекламные сообщения.

В России, по различным оценкам, до 5% взрослого населения страдает зависимостью от азартных игр. Предложенные меры помогут с ней бороться.

Невозвратные тарифы

Госдума приняла закон, регулирующий невозвратные тарифы в гостиницах, кэмпингах или глэмпингах.

Этот способ бронирования помогает делать размещение в отелях дешевле. На практике он очень востребован не только в отелях, но и при выборе авиа- или железнодорожных билетов.

Невозвратное бронирование выгодно выбирать, если риск отмены поездки минимальный. При этом вернуть деньги в случае отказа получится лишь в отдельных случаях (например, при болезни туриста либо ближайших родственников, включённых в бронирование). Подробные условия пропишут в подзаконных актах. Также закон внедряет механизмы контроля и ответственности сторон.

Усиление ответственности за организацию незаконной миграции

В Госдуме приняли закон об ужесточение ответственности за организацию незаконной миграции и пособничество в этом (Федеральный закон от 09.11.2024 № 383-ФЗ).

Злоумышленникам теперь грозит серьёзное наказание:

— лишение свободы сроком до 15 лет;

— штраф до 5 млн рублей;

— лишение права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

Деньги, имущество и ценности, полученные в результате преступных действий, могут быть конфискованы.

Вдвое сокращён срок рассмотрения заявлений на выплаты по маткапиталу

Сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом сократили вдвое. Депутаты приняли закон, согласно которому рассматривать такие запросы будут не 10 рабочих дней, а пять. Это поможет родителям быстрее воспользоваться положенной им государственной поддержкой.

Маткапитал можно потратить на:

— жильё;

— образование детей;

— ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет, если у семьи низкие доходы;

— единовременную выплату остатка, если он не более 10 000 рублей;

— товары и услуги для детей-инвалидов;

— накопительную пенсию родителя.