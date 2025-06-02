«Уралец-ТС» уступил в Казани

В минувшую субботу тагильский ФК «Уралец-ТС» в Казани встречался с «Рубином-2». Первый тайм закончился со счётом 1:1, при этом оба гола забил нападающий казанцев Дамир Багаутдинов: на 23-й минуте в ворота тагильчан, а на 31-й минуте— в свои, неудачно подставив ногу после прострела во вратарскую зону. В самом начале второго тайма гости выходят вперёд — отличился Адель Тешкин, а точку во встрече на 90-й минуте ставит Михаил Яковлев — 3:1

После семи игр у «Уральца-ТС» 10 очков и 7-е место. 8 июня тагильчане сыграют дома с ФК «Акрон-2».