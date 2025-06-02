Нижний Тагил подвергся нашествию человеков-пауков (ВИДЕО)

На прошлой неделе тагильчане стали свидетелями необычного зрелища на улицах города. На протяжении двух дней четверо молодых людей, одетые в костюмы человека-паука, передвигались по центральным улицам, привлекая внимание прохожих.

Встретившие местных «супергероев» читатели АН «Между строк» рассказали, что такой флешмоб в целом вызвал положительную реакцию у тагильчан. Молодые люди старались не только развлечь себя, но и порадовать окружающих, вызывая интерес у прохожих.

Один из участников этой «городской анимации», Себастьян, рассказал, что идея пройтись по городу в таком виде возникла случайно, и при этом это уже не первая затея, организованная молодыми людьми.

«У друга был костюм человека-паука, я тоже решил купить и впоследствии позвал ещё друзей. В “человеках-пауках” были впервые, до этого был надувной костюм гориллы. Просто хотели порадовать окружающих и себя повеселить», — рассказал АН «Между строк» тагильчанин.