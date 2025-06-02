На трассе под Нижним Тагилом в результате ДТП погиб мужчина

Смертельная авария произошла в ночь на 1 июня в районе посёлка Старатель. Водитель Opel Astra, направляясь из посёлка Николо-Павловское в Нижний Тагил, не справился с управлением, съехал с дороги, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Погибшим оказался 38-летний мужчина, со стажем вождения 15 лет. В течение последнего года водитель один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Полицейские выяснили, что мужчина отдыхал с другом в одном из коллективных садов. В каком состоянии он управлял транспортным средством, покажет медицинский анализ крови», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

При осмотре места ДТП выяснилось, что в момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование.