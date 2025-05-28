В Нижнем Тагиле за год вывезли более 50 тысяч тонн мусора с несанкционированных свалок

В 2024 году в Нижнем Тагиле была ликвидирована 301 несанкционированная свалка. Подрядные организации вывезли более 50 тысяч тонн мусора и 415 тонн автомобильных шин. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев на заседании Нижнетагильской городской думы.

Напомним, жители Нижнего Тагила не раз сталкивались с тревожными находками на территории города. Летом 2024 года садоводы СНТ «Шахтёр» (в районе Евстюнихи) пожаловались на несанкционированную свалку строительных отходов недалеко от садовых участков. В том же году тагильчанка отправившись с детьми на прогулку в районе нефтебазы, неожиданно наткнулась на огромную свалку бытовых и строительных отходов, среди которых находились останки крупного и среднего скота. В июне в Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое обнаружили горы целлофановых пакетов, а также кости крупных животных.

Также тагильчане жаловались на свалки автопокрышек, которые использовались во дворах в качестве клумб. В администрации города заявляли, что вывоз и утилизация шин с территории многоквартирных домов — ответственность управляющих компаний, а вопрос вывоза покрышек из частного сектора прорабатывается.