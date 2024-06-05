В Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое неизвестные устроили свалку костей животных

Жители Нижнего Тагила обнаружили несанкционированную свалку в Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое. На кадрах, которые опубликовал в соцсетях паблик «Инцидент Нижний Тагил», можно увидеть горы целлофановых пакетов, а также кости крупных животных.

Как сообщили АН «Между строк» в администрации города, управление городским хозяйством дало поручение обслуживающей организации ликвидировать несанкционированную свалку, но в данный момент информацией о точном местоположении этой свалки городские службы не располагают.

Свою проверку проведёт природоохранная прокуратура, уточняет TagilCity.ru.