Под Нижним Тагилом обнаружили свалку строительных отходов после разбора зданий бывшей воинской части

Летом этого года специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провели проверку по обращению садоводов СНТ «Шахтёр» (в районе Евстюнихи), которые пожаловались на несанкционированную свалку строительных отходов недалеко от садовых участков.

«Проведёнными контрольными (надзорными) мероприятиями установлено, что физическое лицо выгрузило 86 КамАЗов строительного мусора от разбора бывшей воинской части. Размер вреда, причинённого почвам, составил 3 107 520 рублей», — говорится на сайте Минприроды Свердловской области.

За это нарушение гражданин был привлечён к административной ответственности в соответствии с ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ и оштрафован на сумму 40 тысяч рублей.

В июле 2024 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил гражданский иск регионального Минприроды, и обязал виновника возместить ущерб, причинённый окружающей среде. Решение суда вступило в законную силу, и ведомство получило исполнительный лист для принудительного взыскания вреда.

Согласно материалам суда, 29 июня 2023 года в администрацию Ленинского района Нижнего Тагила поступило заявление от председателя СНТ «Шахтёр» о том, что новый собственник участка, находящегося на берегу выработки, начал засыпать его строительными отходами, в результате чего образовалась несанкционированная свалка, перекрывающая проток воды, и появилась угроза затопления участков дождевыми и талыми водами.

Ответчик утверждал, что участок принадлежит его дочери, и на проведение подобного рода работ он получил разрешение от самого председателя СНТ, который впоследствии потребовал от мужчины деньги за молчание. Однако, по заверениям мужчины, платить он отказался, так как планировал благоустроить территорию, очистить озеро и заселить его рыбой. Также он утверждает, что незнаком с водителями и не знает номеров КАМАЗов и МАЗов, занимавшихся перевозкой мусора, и считает, что засыпал территорию не строительным мусором, а природными материалами, так как кирпич — это глина, а бетон — песок, щебень и вода. Тем не менее, согласно экспертному заключению, химический анализ почвы выявил повышенную концентрацию нефтепродуктов, соответствующую слабой степени загрязнения.

Взысканные средства будут направлены в бюджет Нижнего Тагила для ликвидации несанкционированной свалки.

О какой именно воинской части идёт речь в релизе Минприроды, не уточняется. Однако можно предположить, что это бывшая воинская часть на Вые. В городской мэрии АН «Между строк» уточнили, что сносом зданий на территории бывшей в/ч 83531 занималась тагильская компания «Омега», которая регулярно выигрывает муниципальные тендеры на демонтаж ветхих зданий.