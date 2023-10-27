«Мы требования выполнили, цветы убрали, а кучи покрышек валяются, и никто их не вывозит». Тагильчане недовольны захламлением дворов автошинами, которые использовались в качестве клумб 

Жители Нижнего Тагила жалуются, что автопокрышки, которые использовались во дворах в качестве клумб и были убраны больше месяца назад управляющими компаниями, сейчас лежат сваленными в кучи и захламляют придомовые территории. В проблеме утилизации бывших элементов благоустройства разбиралась журналистка АН «Между строк».

В сентябре УК предупредили жильцов многоквартирных домов о необходимости убрать цветы из клумб-автопокрышек, потому что их использование нарушает экологические нормы, и об их последующей утилизации.

«Получается, мы требования выполнили. Цветы выкорчевали, а кучи покрышек валяются во дворах и у помоек уже в снегу, и никто их не вывозит», — высказывает недовольство жительница дома на улице Горошникова.

В компании «Рифей», региональном операторе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, АН «Между строк» пояснили, что автомобильные шины отнесены к отходам III–IV класса опасности, которые повреждают экосистему, они не могут находится на придомовых территориях, и на мусорном полигоне их размещать нельзя. Все покрышки необходимо сдавать на переработку.

Отметим, что согласно ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (редакция от 2014 года) и ГОСТ Р 54095-2010 «Требования к экологической безопасной утилизации отработавших шин» автопокрышки должны утилизировать сами автовладельцы. Но после решения о необходимости убрать старые шины, которые использовались в качестве клумб, возник и вопрос их утилизации.

«С территорий многоквартирных домов вывоз покрышек должны организовать управляющие компании, а из частного сектора будет вывозить администрация города», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В управляющей компании «Универсал» нам ответили, что не справляются с накопившимся за столько лет объёмом автопокрышек и не успевают своевременно вывезти опасный мусор на переработку.

«Вывезти весь объём не так просто. Утилизация каждого колеса стоит денег. Машины службы утилизации ООО “ЦГС” распределены, и нам необходимо ждать месяц», — ответили в УК «Универсал».

Напомним, что ООО «ЦГС» (центр геосбережения) — это единственная компания в Нижнем Тагиле, занимающаяся утилизацией отработанных покрышек и изготовлением резиновой крошки.

Директор ООО «ЦГС» Маргарита Штейнепрейс-Тюнина пояснила, что никаких очередей к ним нет. Ранее у компании были ограничения по приёму автопокрышек (легковых и бывших клумб), но сейчас они сняты и всё зависит от управляющих компаний.

«В среду мы приняли автопокрышки от пяти управляющих компаний, остальные, возможно, забыли оформить заявку», — комментирует Маргарита Штейнепрейс-Тюнина.

Что касается вывоза шин из частного сектора, в течение нескольких лет ООО «ЦГС» сотрудничало с администрацией города, но на сегодня у компании закончился контракт, а для заключения нового необходимо пройти через конкурсную процедуру. В управлении городского хозяйства Нижнего Тагила сообщили, что вопрос прорабатывается.

«Сейчас вопрос по утилизации автопокрышек из частного сектора находится в работе. Примерные объёмы работ уже просчитаны. Готовимся к размещению конкурсной документации на услугу сбора и переработки автомобильных шин», — отметили в управлении.