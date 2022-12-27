«Это больше миссия, чем бизнес». Руководитель Центра ГеоСбережения в Нижнем Тагиле — о том, как в сфере утилизации отходов соединяются такие понятия, как экология, экономика и культура 

В России сегодня действуют более 50 компаний, которые занимаются утилизацией автомобильных шин. Одна из них находится в Нижнем Тагиле и работает с 2001 года. Преимущественно это семейные фирмы. По словам директора ООО «ЦГС» Маргариты Штейнепрейс-Тюниной, это связано с тем, что в основе такого бизнеса всегда есть идея, которая включает не только желание заработать денег, что естественно, но и нечто большее: например, стремление сделать чище окружающую среду, сформировать культуру обращения с отходами, внести свой вклад в благоустройство городов. А для этого необходимо, чтобы компаньоны были единомышленниками и во всём поддерживали друг друга. В рамках совместного проекта «PRO бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и АН «Между строк» мы поговорили с Маргаритой о роли утилизационных компаний в экологии, экономике и культуре города и страны.

«В 2001 году, когда мы только начинали и были одними из первых на этом рынке не только в регионе, но и в России, культуры обращения с отходами не было от слова “совсем”. Приходилось обзванивать предприятия, которые являются образователями отходов, объяснять, что шины не надо выкидывать на свалки, не надо сжигать на открытом воздухе, а надо сдавать их в переработку. Постепенно процесс пошёл, люди начали эти идеи воспринимать и следовать им», — рассказывает Маргарита.

По её словам, автомобильные шины — это опасный отход, который, попадая в окружающую среду, причиняет ей много вреда. Они разлагаются долго, под воздействием осадков в почву и воду попадают углеродистые, каучуковые синтетические соединения.

ООО «ЦГС» (центр геосбережения) занимается сбором и утилизацией шин. Конечный продукт, который выпускает компания, — резиновая крошка, ценное сырьё для разных отраслей экономики. У компании есть свой завод в Нижнем Тагиле на Северном шоссе. Площадь цехов составляет 3,7 тысячи кв. метров, на предприятии трудятся 36 человек.

«У нас на производстве используется только российское оборудование. Технологический процесс состоит в поэтапном измельчении шин от более крупных до более мелких фракций. Разной толщиной режущими фрезами в шредерах. Это оборудование дорогостоящее, интенсивно изнашивающееся, и его надо регулярно обновлять. В этом году мы переработали около 10 тысяч тонн шин, из которых получается почти 5 тысяч тонн продукции», — отмечает предпринимательница.

Из всего объёма сдаваемых в переработку шин только 1,5 тысячи тонн поступают с территории Нижнего Тагила. Остальные клиенты компании находятся в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Екатеринбурге, Курганской и Оренбургской областях. В основном это организации, из них заметную часть составляют шиномонтажные мастерские и дилерские центры по торговле новыми шинами, которые предлагают своим клиентам избавиться от старых покрышек. По словам Маргариты, с некоторыми шиномонтажными мастерскими компания сотрудничает уже много лет. Она отмечает, что предприниматели очень серьёзно относятся к вопросу обращения с отходами.

«Есть и частные лица, которые привозят шины к нам на переработку, и этот показатель растёт, в этом году по Нижнему Тагилу он составил 70 тонн, хотя, конечно, это немного в общем объёме. Для физлиц обработка для целей утилизации стоит от 200 рублей за шинокомплект. Сейчас мы планируем создание приёмного пункта рядом с заводом. Некоторые переработчики вообще не берут легковые шины, поскольку это невыгодно: затраты на переработку почти те же, что и для больших покрышек, а конечного продукта в разы меньше. Но мы пока от этой миссии не отказываемся, это больше миссия, чем бизнес», — делится Маргарита.

По её словам, для дальнейшего развития производства и отрасли в целом необходим системный подход. Из отходов производится вторичное сырьё — продукция, а её сбыт подразумевает реализацию различных проектов в сфере спорта, благоустройства, строительства.

«Резиновая крошка используется для засыпки футбольных полей с искусственным покрытием. Покрытие футбольного поля — это полипропиленовая нить (искусственная трава). Но если эта трава не будет засыпана резиновой крошкой, её надолго не хватит. Кроме того, крошка создаёт дополнительную амортизацию, что снижает травмоопасность занятий спортом на таких покрытиях. Также она используется в бесшовных беговых дорожках на стадионах, для матов на детских и спортивных площадках. Это всё регламентировано техническими нормативами. На площадках должны быть покрытия строго определённой толщины. Коллеги в других регионах уже монтируют покрытия толщиной 70 мм, у нас этого ещё нет. Но это мы обозначаем для нашего региона как перспективу. Надо стремиться к этому. Но самое главное, надо строить такие объекты и поддерживать их в надлежащем состоянии», — отмечает предпринимательница.

Маргарита рассказывает, что смогла заинтересовать руководителей на уровне города и региона своим проектом, который подразумевает более активное создание таких объектов. Трижды в этом году к ней на производство приезжали представители областного Законодательного собрания, глава Нижнего Тагила, представители правительства Свердловской области, чтобы на месте посмотреть возможности предприятия. Сейчас проект находится в стадии проработки.

Ещё одна сфера, где может применяться резиновая крошка, — дорожное строительство. Но, к сожалению, в России это мало распространено, хотя, как отмечает предпринимательница, первый опыт использования резиновой крошки в строительстве дорог был ещё в 1978 году. Тестовые испытания проходили в Волгоградской области и показали очень хорошие результаты: такое покрытие более устойчиво к образованию колеи, тормозной путь на нём короче на 30%. Впрочем, сейчас рассматривается перспектива использования этой технологии в ЯНАО.

Есть и другая проблема, находящаяся скорее в этической и одновременно законодательной сфере, которая мешает развитию отрасли переработки отходов у нас в стране. На юридическом языке это называется «должной осмотрительностью». Это понятие закреплено в нормативных документах.

«К сожалению, у нас многие образователи отходов не проявляют этой самой должной осмотрительности к тем, кого они нанимают для обращения с отходами. И если этого нет, то у нас формируются свалки. Вот пример: нижневартовская свалка шин. Её из космоса видно, она существует 20 лет. А почему? А потому, что предприятия, которые работают в этом округе, не проявили должной осмотрительности и не выбрали подрядчика, который обладает мощностями и возможностями утилизировать их отходы. Я эти критерии систематизировала из разных видов нормативно-правовых документов и представила как технические требования для государственных и муниципальных контрактов», — подчёркивает Маргарита.

В списке около 40 позиций, отобранных на основе требований природоохранного и налогового законодательства. Его наличие позволит заказчикам, например, в лице муниципальных учреждений выбирать только тех подрядчиков, которые соответствуют предъявляемым требованиям к обращению с отходами.

Но это касается исключительно нормативного регулирования, а вот этическую составляющую проблемы такими способами не решить. Необходимо, чтобы в обществе формировалась культура обращения с отходами. И здесь, по мнению Маргариты, важнейшую роль играет школа, различные образовательные программы и просветительские проекты.

«Недавно мои сотрудники убирали разбросанные шины в районе контейнерных площадок. Мы это делаем в рамках муниципального контракта. А если с малых лет человеку объяснять, что надо уметь правильно обращаться с отходами и беречь окружающую среду, то ему уже не придёт в голову выкинуть покрышки на пустыри, за гаражи, в лес и так далее», — считает Маргарита Штейнепрейс-Тюнина.

Её неравнодушное отношение к своему делу, активная жизненная позиция находят реализацию и признание. И не только в конкретных проектах, в которые она погружена, по её словам, 24 часа в сутки, но и в репутационных, знаковых вещах. Например, в этом году тагильчанка участвовала в конкурсе «Предприниматель года», который проходил в центре «Мой бизнес», и стала победительницей окружного этапа. Об этом напоминают диплом и бюст Петра Столыпина на полке в её кабинете.

Говоря о перспективах развития компании, Маргарита отмечает, что они тесно связаны с изменениями в обществе в сфере формирования культуры обращения с отходами и с тем, насколько все заинтересованные участники смогут реализовать системный подход в сфере утилизации. Определённые подвижки здесь уже есть, а чтобы двигаться дальше, нужно ставить себе конкретные цели и чётко им следовать.