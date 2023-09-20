«Давно пора было выкорчевать эти туалеты для котов». В Нижнем Тагиле управляющие компании начали убирать клумбы из старых покрышек

В Нижнем Тагиле на подъездах домов появились объявления от управляющих компаний, в которых сказано, что с придомовых территорий будут убраны все отработанные покрышки, использующиеся в качестве клумб и других элементов благоустройства. Жильцов попросили пересадить имеющиеся в шинах растения.

«Уважаемые жильцы! Доводим до вашего сведения, что с придомовой территории будут убраны все отработанные автошины! Отработанные автошины, согласно ГОСТ 12.1.007–76 “Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности” и Федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, отнесены к отходам 3-4-го класса опасности. Таким образом, они повреждают экосистему и не могут быть размещены на придомовых территориях! Во избежание загрязнения почвы токсичными отходами и в целях сохранения здоровья вашего и ваших детей просим проявить взаимопонимание и оказать содействие в вывозе с придомовой территории отработанных автошин», — сказано в объявлении.

В соцсетях тагильчане жалуются, что не все УК предупреждают об этом. Жильцы становятся свидетелями уничтожения клумб, за которыми ухаживали годами.

«Собственники квартир, а это, как правило, бабушки, выходят во двор и видят ужасающее зрелище: вывернутые клумбы, вырванные с корнями и напрочь переломанные любимые цветы, за которыми они ухаживали годами, тратили немалые по меркам пенсионера деньги на саженцы, краску и грунт, вкладывали силы. Ради душевного покоя и того, чтобы любоваться красотой, а не зарослями репейника и крапивы под окнами», — пишет Ольга Южакова.

Есть и позитивные оценки этой инициативы от местных жителей. Они поддерживают то, что клумб из покрышек как элементов благоустройства быть не должно.

«Хорошо, что начали убирать покрышки! Люди не понимают, что старые покрышки — источник канцерогенов. Но и уничтожать растения не стоит. Можно убрать покрышки без уничтожения цветов. Мы возле дома тоже все шины убрали, несмотря на возражения пенсионеров. Теперь там много цветов и нет никакого мусора в виде старых шин», — отмечает Никита Чапурин.

«Давно пора было выкорчевать эти туалеты для котов, что портит придомовой вид, и сделать нормальные клумбы. К сожалению, всё, как обычно, делается лишь наполовину», — считатет Данил Колчанов.