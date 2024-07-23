Жительница Нижнего Тагила отправилась с детьми на прогулку и обнаружила незаконную свалку мусора со скотомогильником

Жительница Нижнего Тагила, отправившись с детьми на прогулку в районе нефтебазы, неожиданно наткнулась на огромную свалку бытовых и строительных отходов, среди которых находились останки крупного и среднего скота.

По словам представителя природоохранной прокуратуры, обнаруженные отходы относятся к 4-5 классу опасности. Наиболее опасные отходы 1-го класса, такие как ртутные градусники и лампы, на этой свалке не найдены. Степень опасности останков животных пока не определена, для этого потребуются дополнительные исследования. Общий объём обнаруженных отходов около 30 кубометров.

«В настоящее время Нижнетагильской районной природоохранной прокуратурой информация об обнаружении указанного места несанкционированного размещения отходов направлена в уполномоченные органы государственного контроля для рассмотрения и принятия мер, направленных на установление лиц, допустивших нарушение закона», — пояснил ТК «Телекон» прокурор Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Григорий Битюков.

Виновников ожидает административное наказание. В случае, если будет доказано, что свалку организовало предприятие, его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Кроме того, транспортные средства, использовавшиеся для перевозки мусора, могут быть конфискованы.

Дальнейшие исследования помогут определить, присутствуют ли в останках животных возбудители заболеваний. Этим займутся специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Уральского межрегионального Россельхознадзора.