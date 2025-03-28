Эволюция банковского сервиса. Альфа-Банк открыл в Нижнем Тагиле офис будущего

Альфа-Банк открыл новый офис в Нижнем Тагиле, который представляет собой уникальное пространство, существенно отличающееся от привычных банковских отделений. Вместо стандартного набора мониторов, компьютеров и рекламных баннеров, гости попадают в уютное помещение с удобными столиками и креслами, где можно расслабиться и даже выпить чашечку кофе.

Команда Альфа-Банка уделила особое внимание эргономике нового пространства. Было организовано около пятидесяти фокус-групп и создана физическая модель офиса, чтобы отследить путь клиента по отделению, на которой отрабатывалась расстановка зон для создания оптимальных условий. На основании проведённой работы пришли к выводу, что проект обладает уникальными характеристиками.

«Мы обратились к консультантам с вопросом, где можно посмотреть пример такого отделения, которое мы хотим видеть у себя, а оказалось, такого нет ни в одной стране мира. И тогда мы взяли большую площадку и на ней сделали “картонное” отделение с картонными стенами и перемещали всё, доводя до идеала. Всё, что вы видите здесь мы придумали сами, аналогов этому нет ни в России, ни в мире», — поделилась региональный управляющий Альфа-Банка в Свердловской области Елена Разумовская.

Основополагающей концепцией нового офиса является принцип phygital (от английских слов «physical» и «digital»), объединяющий физическое и цифровое обслуживание клиентов. Помимо высококачественного цифрового сервиса, клиентам предоставляется возможность прямого общения с сотрудниками банка. Пространство фиджитал-офиса разделено на несколько зон: зона быстрого обслуживания с так называемым «столом-кракеном», полуоткрытые и закрытые зоны, а также переговорные комнаты для проведения деловых встреч. Теперь клиентам не придётся тратить время на получение талонов и ожидание в очередях — благодаря системе Face ID сотрудники получают всю необходимую информацию о клиенте на входе.

Стремясь интегрироваться в городскую среду, банк отказался от громоздких вывесок и агрессивной рекламы. Просторное и светлое оформление интерьера создаёт чувство открытости и доступности. Большие панорамные окна позволяют прохожим увидеть происходящее внутри, делая офис доступным и привлекательным для посещения. Создание концепции нового формата основывалось на изучении опыта ведущих европейских банков, магазинов вроде Apple Store, а также было проведено много тестов различных дизайнерских решений. Всё это способствовало разработке продукта, соответствующего требованиям современных потребителей.

Именно такой подход позволил Альфа-Банку стать первооткрывателем в плане внедрения новейших технологий не только в больших городах, но и в регионах.

«Камера на входе идентифицирует клиента, подаёт сигнал в электронную очередь, приоритезирует клиента в случае необходимости, после чего на ноутбук сотрудника поступает информация о клиенте. В помещении теперь нет барьеров, нет стационарных компьютеров, таким образом ничто не отвлекает ни клиентов, ни сотрудников, и всё внимание сконцентрировано на вопросе, который необходимо решить клиенту, и на приятной атмосфере», — рассказала руководитель офиса в Нижнем Тагиле Мария Кропанцева.

Наблюдения показали, что стационарные мониторы создавали определённые сложности в коммуникации между сотрудниками и клиентами. Необходимость переспрашивать, тянуться, чтобы рассмотреть информацию на экране, или поворачивать монитор затрудняла процесс общения. С переходом всех сотрудников на использование ноутбуков эта проблема была устранена.

Также, эффективность работы повысилась за счёт использования нового программного обеспечения. Ранее сотрудники были вынуждены использовать и переключаться между множеством различных программ. Сейчас все необходимые функции объединены в едином приложении, предоставляющем полную информацию о клиенте, его запросах и предпочтениях, что позволяет сотрудникам предлагать релевантные продукты и услуги.

Наряду с удобством для клиентов, новые офисы Альфа-Банка вносят вклад в сохранение окружающей среды. Применение мобильных приложений и цифровых инструментов позволяет клиентам проводить большую часть операций в режиме онлайн, что ведёт к значительному снижению объёма используемых бумажных документов. Новое отделение сможет сэкономить около трёх тонн бумаги в год.

«Сегодня первый раз побывала в новом отделении, хотя Альфа-Банком пользуюсь уже давно. Очень понравилось новое оформление и особенно уютные столики у окна, но самым удивительным было распознавание лица на входе, до этого нигде такого не видела, ощущается как что-то из будущего», — поделилась впечатлениями клиентка банка.

Альфа-Банк наглядно демонстрирует свою готовность идти в ногу со временем, предлагая клиентам удобные и инновационные решения, придавая большое значение личным контактам и индивидуальному подходу.

Банк не ограничивается созданием комфортных офисов для клиентов, он активно разрабатывает привлекательные акции для клиентов. Примером такой инициативы является программа «Фонд немалого бизнеса», предлагающая предпринимателям возможность получить до 100 млн рублей на развитие своего дела. Стоит отметить, что благодаря этой программе уже четыре предприятия из Свердловской области смогли получить необходимое финансирование для дальнейшего роста и расширения бизнеса. Эта акция демонстрирует стремление банка не только привлекать новых клиентов, но и поддерживать развитие своих деловых партнёров.

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