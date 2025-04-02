В Невьянске после смертельного ДТП, в котором погибли четыре человека, будут судить руководителя компании-перевозчика, механика и водителя автобуса

Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу после смертельного ДТП в отношении индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является оказание услуг по перевозке граждан, а также работавших у него механика и водителя автобуса.

Напомним, авария произошла утром 29 января 2024 года на 4-м километре подъезда к посёлку Верх-Нейвинский от 289-го километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус Yutong, перевозивший детскую хоккейную команду «Кедр-2008», столкнулся с Citroën.

В автобусе находились 18 детей в возрасте 15-16 лет, а также тренер и водитель. Ребята возвращались в Новоуральск из Челябинска с межрегиональных соревнований. В ДТП погибли 31-летний мужчина, управлявший иномаркой, а также два его пассажира: 53-летний мужчина и 44-летняя женщина. Четвёртым погибшим стал 67-летний тренер детской хоккейной спортивной команды школы олимпийского резерва Новоуральска Виталий Плешков.

Сотрудники следственного подразделения полиции Невьянска возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, предприниматель не организовал должный предрейсовый осмотр транспорта, а ответственный за техническое состояние машины допустил выпуск в эксплуатацию автобуса с неисправными шинами.

«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях мужчины обвиняются в совершении преступлений по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлёкший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц), ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц)», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело будет направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.