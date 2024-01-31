После гибели четырёх человек в ДТП с автобусом детской хоккейной команды на трассе под Новоуральском полиция возбудила уголовное дело

По факту гибели четырёх человек в ДТП под Новоуральском, где столкнулись пассажирский автобус Yutong, перевозивший детскую хоккейную команду «Кедр», и легковушка Citroën, сотрудники следственного подразделения полиции Невьянска возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом АН «Между строк» сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Автобус Yutong с места происшествия был помещён на штрафстоянку как вещдок для проведения следственных действий. В отношении водителя, заказанного хоккейной командой «Кедр-2008», инспекторы ГИБДД составили административный протокол по ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена).

«В ходе тщательного осмотра технического состояния Yutong установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре 100 км/ч. С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с железнодорожного вокзала Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 километра. По предварительным данным, время нахождения в пути составило порядка трёх с половиной часов. При этом, согласно п. 10.3 ПДД РФ, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч. Представители МВД назначили автотехническую экспертизу», — отметил полковник Валерий Горелых.

С участниками ДТП работают следователи территориального ОВД. В разные больницы к врачам обратились шесть юных спортсменов. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, авария произошла утром 29 января на 4-м километре подъезда к посёлку Верх-Нейвинский от 289-го километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Ребята возвращались в Новоуральск из Челябинска с межрегиональных соревнований. В ДТП погибли 31-летний мужчина, управлявший иномаркой, а также два его пассажира: 53-летний мужчина и 44-летняя женщина. Четвёртым погибшим стал 67-летний тренер детской хоккейной спортивной команды школы олимпийского резерва Новоуральска Виталий Плешков.

Как сообщает Е1, двое хоккеистов получили серьёзные травмы. Больше всех пострадал левый нападающий команды. Он пережил операцию и находится в коме. В Citroën погибли риелтор Наталья Жаровская и двое военных из новоуральской части, которые недавно вернулись из зоны спецоперации: Александр Ошурков и Никита Воробьёв. Все трое ехали в Екатеринбург, чтобы завершить сделку с жильём.