В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю катера, который в 2023 году сбил Ирину Подмазову во время катания на SUP-доске (ВИДЕО)

Сегодня, 2 апреля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю катера Никите Крупскому, который в 2023 году сбил Ирину Подмазову во время катания на SUP-доске.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка, которой управлял подсудимый. Ирина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой.

Как рассказал АН «Между строк» старший помощник прокурора Ленинского района Антон Сасько, прокуратура запросила два года ограничения свободы с лишением права управления водным транспортом на два года.

«В судебном заседании установлено, что летом 2023 года в тёмное время суток подсудимый двигался с небезопасной скоростью при ограниченной видимости, при этом у него отсутствовали обязательные световые приборы. Кроме того, он нарушил правила маневрирования», — рассказал АН «Между строк» представитель прокуратуры.

Суд признал Никиту Крупского виновным в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном) и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, на два года. В судебном заседании мужчина вину не признал, отрицая факт нарушения требований безопасности движения внутреннего водного транспорта.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с осуждённого в её пользу компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей и материальный ущерб в размере 52 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

«Главное, чтобы приговор вступил в законную силу — только тогда уже можно будет жить дальше со спокойной душой. Абсолютно никаких попыток лично извиниться у осуждённого не было. Формальное извинение перед моей супругой Ириной он выразил по просьбе своего адвоката, чтобы использовать их как смягчающее обстоятельство. Это было сделано неискренне, а вынужденно. В настоящее время здоровье моей жены ухудшилось, она проходит лечение в дневном стационаре», — рассказал АН «Между строк» муж Ирины Иван Подмазов.

Отметим, что на одно из заседаний Никиту Крупского доставили в сопровождении судебных приставов.