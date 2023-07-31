В Нижнем Тагиле женщина получила тяжелейшую черепно-мозговую травму после столкновения с катером на Тагильском пруду

Тагильчанин Иван Подмазов ищет очевидцев ЧП, которое произошло 28 июля около 23:45 на акватории Тагильского пруда. Как рассказал мужчина АН «Между строк», вечером он с семьёй и друзьями катался на сапах и каяках вдоль Тагильской лагуны. В какой-то момент его жену Ирину и ребёнка, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка.

«Я уже третий год занимаюсь развитием сапсëрфинга в нашем городе. В 22:00 мы выплыли на сапах и каяках с набережной за гостиницей Demidov Plaza с семьёй и друзьями в составе девяти человек. К вопросам безопасности я всегда отношусь максимально серьёзно, имею квалификацию матроса-спасателя и сап-инструктора. В тот злополучный вечер мы вышли на воду, приняв меры безопасности, в спасательных жилетах и максимально обозначив себя диодными лентами, гирляндами и прожекторами. Освещëнные, как новогодняя ëлка, мы поплыли вдоль береговой линии в сторону цирка», — говорит Иван Подмазов.

На обратном пути в сторону Demidov Plaza доску жены Ивана, где также сидел их сын, сбила моторная лодка, в которой находились двое мужчин. Один из них, по мнению Подмазова, — Никита Карпов, который зарабатывает катанием людей на этом катере.

«На записи с камер видеонаблюдения мы увидели, что катер двигался по пруду в полной темноте и без опознавательных знаков, поэтому никто из участников нашей группы его не видел. Помимо подсветки на SUP-досках и каяках, на акватории было ещë светло от огней города, тем более что моя жена плыла метрах в 50 от берега. После столкновения виновные пытались поднять мою жену на лодку, но не смогли, потому что были пьяны. Мой друг был на каяке и быстрее нас подплыл к месту. Помог поднять Ирину из воды, после чего мы доплыли до понтона, который находится в районе дома на улице Горошникова, 3», — рассказывает мужчина.

По словам тагильчанина, позже на спасательном катере приплыли двое мужчин в штатском. Одного из них Иван узнал, им оказался спасатель Евгений Ступин. По мнению Подмазова, прибывшие спасатели не предприняли мер по оказанию помощи пострадавшим и не вызывали соответствующие службы.

В результате столкновения Ирина получила серьëзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации ГБ № 1 в очень тяжëлом состоянии. Сын физически не пострадал, так как основной удар пришëлся на жену, но получил психологическую травму.

Как сообщил журналисту АН «Между строк» директор Центра защиты населения Нижнего Тагила, по факту случившегося назначена служебная проверка.

«У нас ведётся служебная проверка. Много служб задействованы. По результатам смогу дать комментарии», — ответил АН «Между строк» сам Евгений Ступин.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что по факту происшествия на городском пруду в отделе полиции № 16 проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. По её результатам будет принято обоснованное решение.

В инспекции подразделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области журналисту АН «Между строк» ответили, что у них нет информации о ЧП на воде.