В Нижнем Тагиле суд отправил мужчину за решётку за стикеры в мессенджере

Ленинский суд Нижнего Тагила рассмотрел административное дело по статье 20.3 ч.1 КоАП РФ (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистской организации) в отношении осуждённого из исправительного центра при ИК-12 Александра У. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, мужчина, находясь в общежитии исправительного учреждения на Черноисточинском шоссе, 58/1, отправил в чате мессенджера стикер с изображением ребёнка, на правой и левой груди которого расположены татуировки с символикой общественного движения, признанного экстремистской организацией «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), деятельность которого запрещена в России. Как об этой переписке узнали правоохранительные органы, в суде не уточнили.

Мужчина признал вину в совершении правонарушения. Ленинский суд Нижнего Тагила назначил ему административный арест на 6 суток. Жалобы на решение суда от осуждённого не поступало.