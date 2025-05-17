Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина рассказала об итогах поездки в ЛНР (ВИДЕО)

Накануне, 16 мая, в Законодательном собрании Свердловской области (ЗакСО) состоялся брифинг, посвящённый итогам поездки делегации депутатов регионального парламента в Луганскую Народную Республику.

Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, возглавлявшая уральскую делегацию, а также депутаты Вячеслав Брозовский, Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков встретились с представителями СМИ, поделились впечатлениями от поездки и рассказали о достигнутых договорённостях.

В ходе рабочего визита было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве и передано снаряжение участникам специальной военной операции. Людмила Бабушкина отметила, что Свердловская область активно налаживает взаимодействие с новыми территориями, вошедшими в состав Российской Федерации.

«Мы сотрудничаем со многими регионами нашей страны. И, конечно, было приятно, когда в прошлом году председатель совета депутатов Донецкой Народной Республики пригласил нас на подписание соглашения о сотрудничестве. Такое же предложение уже в этом году поступило от председателя Луганской Народной Республики. Оно направлено на развитие сотрудничества, обмен опытом и содействие более быстрой адаптации к федеральному законодательству», — рассказала Людмила Бабушкина.

Она подчеркнула, что в Свердловской области на постоянной основе организуется сбор помощи для военнослужащих в зоне СВО. Спикер ЗакСО напомнила, что к 23 февраля депутаты передали бойцам кисеты с вложенными в них детскими письмами, и одному военному, по случайному совпадению, попалось письмо, написанное его дочерью.

«Безусловно, поездка была замечательной. С точки зрения транспортной организации я всегда поражался нашему председателю Законодательного собрания Людмиле Валентиновне — её по праву можно назвать “железной леди”. Если вы можете себе представить, логистика была такой: сначала семь часов в дороге на машине, затем четыре часа сна, и снова четыре часа на машине, и вот мы прибыли в ЛНР. Целый день на ногах, и к концу дня, честно говоря, колени “отваливаются”. Однако Людмила Валентиновна сказала, что мы обязательно поедем к нашим ребятам в подразделения», — сказал депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер.

В этот раз бойцы получили дроны Zanoza, которые производятся в Свердловской области, квадрокоптеры Maviс, мотоциклы, системы «Старлинк», стройматериалы, маскировочные сети, а также мусульманские молитвенники и другое.

«Я хочу сказать, что ситуация в ЛНР сложная. В Донецком парламенте, в Совете народных депутатов, мы обсудили множество вопросов. Более того, мы привезли им пакет всех нормативных актов и активно обсуждали, как развивать различные направления. То есть это была конкретная работа по взаимодействию и выстраиванию совместной деятельности. Во время поездки в ЛНР мы подписали соглашение, пообщались с представителями СМИ, коллегами и уехали. Во-первых, потому что нам нужно было везти груз, нас ждали уже в воинских частях. Во-вторых, мы находились достаточно близко к границе, и передвижение делегации, наверное, могло заинтересовать украинские вооруженные силы. Поэтому мы не стали искушать судьбу и уехали быстро. Тем не менее, мы пригласили наших коллег приехать к нам, и они обязательно прибудут. Когда они приедут, мы сможем более подробно и предметно обсудить все вопросы развития законотворческой деятельности», — отметила Людмила Бабушкина.