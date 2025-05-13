В Нижнем Тагиле велосипедистка врезалась в автомобиль и теперь должна почти 200 тысяч за ремонт

В Нижнем Тагиле женщина, которая во время велопрогулки столкнулась с автомобилем, выплатит 193 тысячи рублей компенсации за повреждения, сообщает ИА «Все новости». Такое решение вынес Тагилстроевский районный суд.

ДТП произошло 30 августа 2024 года на улице Уральской. Велосипедистка ехала вместе с ребёнком и, маневрируя между стоящими машинами, столкнулась с автомобилем Hyundai Tucson. Никто из участников аварии не пострадал, однако автомобиль получил повреждения: пострадали передний бампер, капот, левая фара и левое крыло.

Собственник иномарки обратился в суд с иском о взыскании денежных средств на восстановление своего имущества, в котором попросил компенсировать материальный ущерб в размере 163 тысяч рублей, оплатить экспертизу в размере 14 тысяч рублей и работу адвоката в размере 10 тысяч рублей, а также покрыть судебные издержки.

В Тагилстроевском районном суде отметили, что правила дорожного движения действуют одинаково для водителей автомобилей и велосипедистов. Так как женщина нарушила требования ПДД, её признали виновницей аварии, и теперь ей предстоит выплатить истцу общую компенсацию в размере 193 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.