Чугунские заводы Акинфия Демидова

О том, что уральские демидовские заводы имели свои филиалы в других регионах России, до начала 2000-х годов мало кто знал. И только после того, как были открыты хранилища РГАДА (Российского государственного архива древних актов) и началась расшифровка документов XVII и XVIII веков, мы стали больше узнавать о «железной империи» Демидовых.

Предыстория появления Чугунских заводов Акинфия Демидова на Нижегородчине такова. Однажды старший сын Акинфия Никитича, Прокофий, возвращаясь из Тулы на Урал через Нижний Новгород, узнал, что Нижегородская губерния уже давно испытывает острый дефицит в сортовом железе и железных изделиях. Всё железо, включая сельскохозяйственные инструменты, привозили в Нижний Новгород из Москвы и Тулы, и цены на него купцы назначали запредельные. По мнению Прокофия, если построить в Нижегородской губернии молотовой завод или два, можно будет закрыть дефицит железа и заработать неплохие деньги. Акинфий ознакомился с расчётами сына и нашёл их «весьма разумными». Однако приступить к немедленной реализации проекта он не мог — хватало других, более срочных дел. На Урале из рук вон плохо работал Выйский завод, вот-вот должен был вступить в строй Нижнетагильский завод, начиналось строительство завода в Ревде. Была и другая проблема, не менее важная.

Акинфий Никитич Демидов (портрет Георга Кристофа Гроота., 1741 г. / общественное достояние)

С введением Демидовых во дворянство им были выделены Ветлужская вотчина в Галицком уезде Архангелогородской губернии и Барминская вотчина в Нижегородской губернии. На строительство заводов в своих вотчинах ещё Никита Демидов подавал прошения в Берг-коллегию в 1722 году, но прошение на строительство в Барминской вотчине было отклонено, так как на её территории рос корабельный лес, за порубку которого царь Пётр мог посадить на кол. Пришлось Акинфию отложить проект старшего сына до лучших времён.

Впрочем, лучшие времена вскоре наступили. В 1725 году умер Пётр I, и на российский трон взошла Екатерина I. Фактически же править в стране стал Александр Данилович Меншиков — соратник и сподвижник Петра, любовник Екатерины и давний приятель Акинфия Никитича. Узнав о проблеме Демидова, Меншиков посоветовал ему снова подать в Берг-коллегию прошение на строительство заводов в Барминской вотчине. И 12 марта 1728 года Акинфий Демидов получил Берг-привилегию на строительство двух заводов в Нижегородской губернии, обширную лесную «дачу», три села с приписными крестьянами и льготы (запрет брать в рекруты демидовских приписных и разрешение пять лет торговать железом и изделиями из него без пошлин). По некоторым сведениям, платой за это решение стала Ветлужская вотчина, которую Демидов уступил за символическую сумму генерал-майору Василию Сергеевичу Шереметеву — приятелю и компаньону Меншикова.

Строительство первого завода началось с возведения «пильного анбара» (лесопилки) на берегу реки Чугинки (в переводе с мордовского «Молебная река»). Среди прочих льгот Акинфий Никитич получил право частичной рубки того самого корабельного леса «числом не более тысячи для нужд заводской плотины». Весной 1728 года началось строительство Нижнего завода, а через год, в полутора верстах выше, был заложен Верхний завод. Впрочем, по документам, это был один завод: Верхний завод на реке Чугинке считался вспомогательным производством для Нижнего завода. Близ Верхнего завода основали посёлок из 100 изб и 20 складских построек.

Заводы только начали строиться, а с Урала в Нижегородскую губернию уже отправились обозы с кузнечным оборудованием из Невьянска. В 1734 году на новые заводы из Ревды двинулись первые обозы с чугуном. По легенде, один из обозов с чугуном провалился под лёд реки Чугинки, после чего местные жители стали называть её Чугункой, а заводы — Нижнечугунским и Верхнечугунским.

План Чугунских заводов (рис. XVIII в. / фотокопия А. Дорофеева / общественное достояние)

По другой версии, Чугинка стала Чугункой из-за внешнего вида плотины, облицованной снаружи чугунными плитами. Немного позднее на реке Корелке близ села Фокино был заложен ещё один завод — Корельский.

Нижнечугунский завод строился в нижнем течении речки Чугунки, у плотины длиной около ста метров, высотой 4 метра и шириной в верхней части около 20 метров. Плотина имела вешняк для пропуска паводковых вод и систему сброса воды. Возле плотины расположились пильная мельница, сторожка и хозяйственные постройки. Позднее была построена «толчея» — небольшая мельница для перемола кварца. Одновременно с плотиной строились бараки для проживания рабочих (всего было построено 11 бараков на 12 человек каждый), склады для чугуна и угля, заводская контора.

Верхнечугунский завод имел свою плотину высотой 7 метров, шириной 26 метров и длиной 110 метров. Плотина также имела вешнячный прорез и систему защиты от переполнения пруда. Основное производство составляли молотовая фабрика с двумя горнами и тремя молотами по 111 пудов каждый, якорная фабрика с шестью горнами и семью наковальнями и лудильная фабрика. Так же были построены две кузницы, столярная и слесарная мастерские и «меховое заведение», где изготавливали меха для кузнечных горнов. Кроме того, была построена весовая для взвешивания якорей с коромысловыми весами от 5 до 150 пудов. Посёлок, заложенный возле Верхнечугунского завода, быстро разросся и к моменту пуска завода насчитывал уже 68 дворов.

Фрагмент карты демидовских владений в Нижегородской губернии (рис. XVIII в. / фотокопия А. Дорофеева / общественное достояние)

Любопытно, что Чугунские заводы имели целую речную флотилию, состоящую из 32 лодок и 15 грузовых судов. При Верхнечугунском заводе построили усадьбу с садом площадью более семи гектаров. В саду были устроены места для прогулок и отдыха, его аллеи украшали беседки, фигуры животных и персонажей античной истории, отлитые из чугуна. Очевидно, этот завод считался у Демидова «представительским».

Наличие якорной фабрики на Чугунских заводах говорило о том, что они имели большие заказы от казны. В те годы Россия активно строила корабли на Балтике и на Чёрном море, и доставка якорей из Нижегородской губернии на верфи обходилась в разы дешевле, чем с Урала. Заказывала казна на Чугунских заводах не только якоря. Например, в 1742 году Акинфий Никитич Демидов получил от Адмиралтейства заказ на оснащение пушками, якорями и прочей железной снастью двенадцати 66-пушечных кораблей. За три года почти половина заказа была выполнена, но 5 августа 1745 года Акинфий умер...

(окончание следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный

При подготовке материала использованы источники:

— РГАДА, Ф 271 оп1 д 455 л23-25. (протоколы Берг-коллегии).

— литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

Отдельная благодарность Интернет-ресурсу: http://tagil-press.ru и эксперту Международного Демидовского Фонда Александру Дорофееву.