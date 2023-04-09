Нижний Тагил — родина слонов

И чем седой Тагил не родина слонов? Здесь мамонты в иные времена водились, Не только малахитом с танками гордились.

Извечно тагильчанин ко всему готов. (поэт Валентин Молчанов)

Задолго до того, как КВНщики Галустян и Светлаков прославили наш город репликой «Тагил рулит!», в чатах и на «бродах» (кто сейчас помнит, что это такое – пять баллов в карму) в ходу была фраза «Тагил – родина слонов». Впервые эта реплика появилась в 1998 году, в чате Димы Памшева – одного из совладельцев первого российского портала анекдотов – и родилась, видимо, по мотивам бородатого анекдота 1960-х: «Школьникам дали задание написать свободное сочинение про слонов. Английский школьник написал про "Промышленное использование слонов в британских колониях”, французский школьник “Интимная жизнь слонов в Париже”, а советский школьник “СССР — родина слонов”». Реплика покочевала по чатам, засветилась на «Удаве», и через полгода забылась.

Слоны всегда воспринимались тагильчанами, как диво дивное и если в наш город приезжала цирковая труппа, в программе которой были слоны, аншлаг был гарантирован. Впрочем, слоны приезжали в Нижний Тагил не часто, что было вполне объяснимо: летом теплолюбивые гиганты гастролировали по крупным курортным городам страны, а везти слонов на Урал зимой мало, кто решался, видимо, помня судьбу свердловчанки эфиопского происхождения слонихи Нонны.

В 1935 году СССР оказал военно-техническую помощь Эфиопии, которая вела освободительную войну с итальянцами. Император Эфиопии Хайле Селассие I высоко оценил сотрудничество и отправил в подарок Иосифу Сталину слониху. «Отец народов», поражённый таким подарком, неделю-другую покормил животное на своей «ближней» даче, а потом отдал Нонну цирку Дурова. После начала Великой Отечественной войны цирк передал слониху в столичный зоопарк. Поздней осенью 1941-го Нонну, вместе с другими животными решили эвакуировать в Ташкент. Состав с тропическими птицами и зверями долго мыкался по станциям, пропуская военные эшелоны, и в декабре 1941-го оказался в Свердловске. На Урале в те дни стояли сильные морозы, и часть животных решили оставить в Свердловске насовсем. Тогда-то коллекция местного зоопарка пополнилась носорогом, обезьянами, антилопами, уссурийским тигром и ещё некоторыми экзотическими животными. Оставили в Свердловске и Нонну.



Первый слон на Урале (фото неизв. автора, 1941 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/12/6196965/wr-960.webp)



Специального помещения для такого крупного животного в зоопарке не было и слониху поселили в Крестовоздвиженском мужском монастыре, который находился по соседству с зоопарком. Но прожила Нонна на Урале недолго. Животное простудилось и, несмотря на заботу сотрудников зоопарка, в январе 1942 года умерло от воспаления лёгких.

До 1975 года слоны появлялись в Нижнем Тагиле редко. Как правило их привозил передвижной цирк-шапито, который раскидывал свои шатры то у Дворца культуры НТМК, то на пустующей после снова Входо-иерусалимского собора Ягодной горке (там, где сейчас стоит бывший торговый техникум, а ныне Нижнетагильский торгово-экономический колледж), то на пустыре, во дворе дома № 40 по проспекту Ленина.



Цирк-шапито на Ягодной горке (фото Юрия Воронина, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//V-Tagil-priehal-cirk-1963-god.-Foto-arhiv-Jurij-Voronin.-kopija.jpg)



Цирк-шапито приезжал в наш город в летнее время или ранней осенью, когда температура на Урале была ещё плюсовой, и проблем с содержанием слонов не возникало.

В начале 1970-х годов в моду снова стали входить передвижные зверинцы. В Нижний Тагил они приезжали с завидной регулярностью, и иной раз в составе зверинца были слоны. Один из таких случаев описала читательница «Тагильского рабочего» Людмила Отечко, прислав в редакцию газеты фотографию, сделанную в 1974 году из окна своей квартиры.



(фото Ивана Отечко / архив газеты «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-3.userapi.com/impg/BH7TaFbwKnZ4sA5yonibrKTxw0RodDX0pWZfrg/L5HsM7QDhTU.jpg)



Зверинец тогда располагался на улице Пархоменко, возле Дворца культуры «Строитель», и по утрам, когда на улицах почти не было прохожих, служители зверинца выводили слона погулять. Практика выгуливания экзотических животных по городским улицам зародилась в нашей стране ещё в 1950-х годах, когда советские цирковые артисты стали часто приглашаться за рубеж, где они и подсмотрели эту старую традицию европейских цирков-шапито, когда цирковая труппа вместе с животными совершали пеший переход от вокзала до места, где должен был установлен шатёр. Пионерами прогулок со слонами по улицам города стали артисты ленинградского цирка. Затем эстафету подхватили Москва и Одесса. В 1960-е шествия экзотических животных по городским улицам стали устраивать и работники передвижных зоопарков. Иногда это происходило без согласия городских властей, что вызывало немалые скандалы местного значения.

Слоны зачастили в Нижний Тагил после того, как было сдано в эксплуатацию здание нового цирка на углу улиц Первомайской и Горошникова. Кроме самого здания, где проходили представления, цирк имел и комфортабельные помещения для содержания животных, в том числе и таких крупных, как слоны или бегемоты.

Впрочем, проблема содержания тропических животных в суровых уральских условиях полностью не исчезла. До здания цирка животное ещё нужно было доставить, но это получалось не всегда. В начале 1980-х в Нижний Тагил приехала цирковая труппа со слоном. Однако, заказанная заранее машина, которая должна была перевезти животное от вокзала к зданию цирка, не смогла выехать из гаража из-за поломки. Тогда кому-то пришла в голову идея доставить слона до цирка своим ходом. Поначалу идея всем показалась здравой – ведь на улице «всего» минус 10 градусов, а идти не так и далеко. Слону обмотали ноги, укрыли попонами и коврами, и повели по главной улице города. Шокированный таким поворотом событий зверь добрался-таки до цирка, но первые два или три дня выходить на арену отказывался. Закончив гастроли, труппа выехала в Свердловск. А спустя два дня из столицы Среднего Урала пришла печальная новость – слон умер от воспаления лёгких.

В истории Свердловска это был уже третий мёртвый слон. Как мы уже выше писали, первой была «крестница» Сталина слониха Нонна; вторая слониха (тоже цирковая и тоже москвичка) умерла по дороге из Москвы в Новосибирск аккурат на подъезде к станции «Свердловск-Сортировочный» летом 1970-го, и вот опять.

Выгуливать экзотических животных на городских улицах начали запрещать в 1986 году после того, как из передвижного зоопарка в городе Кемерово сбежал молодой бегемот. Зверь забрался в самую труднодоступную заводь местной речки Искитимки, перепугал местных рыбаков и пьяниц, а потом целые сутки прятался от работников зверинца, пожарных и милиционеров.

Введённые запреты оказались очень суровыми: диких зверей разрешалось содержать только в специализированных помещениях, в присутствии ветврача и представителя организации, за которой животное числится.

Кстати, своя история с бегемотом была и в Нижнем Тагиле. И, к сожалению, грустная. В самый разгар экономического кризиса 1990-х, зимой, в Нижнетагильский цирк приехала цирковая труппа с бегемотом. Само здание цирка, его подсобные и служебные помещения так плохо отапливались, что животное простудилось и на манеж не вышло. Гастроли пришлось свернуть, а по дороге в Екатеринбург бегемот умер.

Увы, но подобные истории продолжали происходить уже и в 2000-х. Так 1 февраля 2006 года в цирке Екатеринбурга умер слон из труппы Запашных, приехавшей на Урал с гастрольным туром. А месяц спустя – 1 марта того же года – уже в Нижнетагильском цирке умер 37-летний слон. Причиной смерти животных специалисты называли переохлаждение.

Вообще, цирковые слоны в нашей стране немногочисленны: их всего одиннадцать. Причина столь малой «популяции» проста – в России катастрофически не хватает специалистов, которые могут работать со слонами – дрессировщиков, ветеринарных врачей, диетологов. Не хватает также и специального транспорта для перевозки этих животных в наших климатических условиях.

Последнее «нашествие» слонов в Нижнем Тагиле произошло в августе 2016 года, когда в город приехал цирк больших зверей братьев Гертнер. Слоны прогулялись по улицам, искупались в Тагильском пруду, собрав на территории городского пляжа не одну тысячу зевак, а на следующий день посетили Дзержинский район, где местным жителям даже позволили покормить гигантов морковкой и кабачками со своих огородов и душистыми вагонскими батонами.



(фото: Александр Павлов / фрагмент ориг. изображения)

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(фото: Цирк Нижнего Тагила/ фрагмент ориг. изображения)

(https://n1s2.hsmedia.ru/27/fe/39/27fe39f541389d476c608ef3fe65fce4/728x493_1_58efa3da88f91c35d84bdb6bd702a420@776x525_0xc0a839a2_11941834851472207037.jpeg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»