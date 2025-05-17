История района Рудника им. III Интернационала. Часть 4

Использование труда военнопленных нравилось не всем руководителям рудника. На начальника «Тагиллага» Царевского стали поступать жалобы в горком партии. В них говорилось, что пленные не выполняют нормы выработки, среди них много больных, и невозможно отдавать им распоряжения без переводчика. Но Михаил Царевский был убеждён в том, что пленные обязаны трудом искупать свою вину перед Советским Союзом и советскими людьми, что вина этих людей перед его страной безгранична. Часто случалось так, что по приказу Царевского с тяжёлых участков работ снимали советских заключённых и заменяли их пленными. Смертность среди пленных была высокой. Многие из них нашли свой последний приют на «четвёртом интернационале» (так заключённые называли кладбище посёлка). До сих пор точно неизвестно, сколько всего человек упокоились в его могилах. Уже в постперестроечный период на кладбище появились мемориалы в память об умерших немцах, венграх и японцах.

Царевский прекрасно понимал, что труд неквалифицированных работников не может быть эффективным и высокопроизводительным. Поэтому среди советских заключённых, как правило, «политических», администрация «Тагиллага» вела активную работу по вовлечению их в обучение шахтёрским специальностям. По некоторым данным, около трёхсот бывших заключённых и спецпереселенцев получили от администрации лагеря направления на учёбу в ФЗУ и техникумы, а ещё около двух тысяч окончили курсы повышения квалификации без отрыва от производства. Лишь в 1949 году положение с кадрами стало исправляться. Во многом это произошло благодаря улучшению социально-бытовых условий и повышению заработной платы.

К концу 1950-х годов горные работы во всех шахтах уже шли на глубине от 275 до 395 метров. На нижних горизонтах часто фиксировались большие прорывы воды. Геологи постоянно проводили доразведку месторождений, пытаясь обнаружить новые запасы руд, но тщетно. Стало понятно, что шахты перестанут давать руду через 20–25 лет. В начале 1970-х годов начались разговоры о том, что неплохо было бы переработать отвалы, где содержание металлов было довольно высоким для подобных рудников. Но существующие отечественные технологии тогда были несовершенны и не позволяли реализовать такой проект.

В 1950-х, 1960-х и 1970-х годах в посёлке активно шло строительство жилья, развивалась социальная база. Были построены клуб, школа, детский комбинат (ясли и сад), хлебозавод, два стадиона.

Клуб горняков в 50-х годах (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//12-Doma-Kultury-Gornjakov-postroennyj-v-1951-godu.-Foto-1957-g..jpg)

С Нижним Тагилом посёлок связали два автобусных маршрута, улицы и дворы посёлка озеленялись, дороги вымостили брусчаткой, которая в те годы считалась самым долговечным дорожным покрытием. Несмотря на отдалённость от центра города, культурная жизнь в посёлке была весьма насыщенной: работали библиотека, кружки и спортивные секции. Был построен кинотеатр «Кристалл». С размахом и энтузиазмом проводились общегородские и профессиональные праздники — проводы русской зимы, День шахтёра, праздники двора.

Кинотеатр «Кристалл» (фото Татьяны Киселёвой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//30.jpg) Проводы русской зимы в посёлке Рудника им. III Интернационала (фото А. Бакшаева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//foto-predostavil-Aleksandr-Bakshaev.jpg)

Долгое время в посёлке Рудника имени III Интернационала не было достойного мемориала горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Причины были в основном бюрократического характера. Наконец, в 1970 году горисполком принял решение соорудить такой мемориал к 30-летию Великой Победы. Однако ряд обстоятельств не позволил выполнить это решение в срок. Мемориал открыли 9 мая 1976 года.

Строительство мемориала (фото Галины Одеговой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//46-Foto-Odegova-Galina-Nikolaevna-iz-lichnogo-arhiva.-Rudnik-70-h.-2.jpeg) Памятник погибшим горнякам Рудника им. III Интернационала (фото Андрея Пичугина / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//a-Pamjatnik-pogibshim-v-Velikuju-Otechestvennuju-vojnu.-Foto-Pichugina-A.-1987-g.-kopija.jpg)

В начале 1980-х годов добыча руды на шахтах начала быстро снижаться. В 1985 году по посёлку Рудника и по Нижнему Тагилу поползли слухи, что Рудоуправление им. III Интернационала вскоре придётся закрыть. Поначалу руководство города выступило с опровержением, но уже через полтора года о перспективах закрытия шахт вслух заговорили и в кулуарах власти.

В 1991 году в связи с отработкой запасов была закрыта шахта «Капитальная». Рудник стремительно умирал. Надежду на его возрождение давали предложения от иностранных инвесторов, которые собирались извлекать полезные ископаемые из отвалов: по некоторым оценкам, только в отвалах шахты «Капитальная» могло содержаться до 5 тонн золота. Но дальше разговоров дело не пошло: инвестор в итоге в силу разных причин, решили не вкладываться в этот проект.

Часть горнодобывающего оборудования была демонтирована, вывезена и распродана, часть осталась в шахтах, часть была разграблена сборщиками лома. К началу 2000-х годов от некогда передового предприятия горнодобывающей отрасли остались лишь руины, переполненные терриконы и затопленные подземными водами шахты. Сейчас интерес к шахтам проявляют только любители заброшек.

© 2025. Д. Г. Кужильный

При подготовке материала использованы источники:

— МКУ «Муниципальный архив социально-правовых документов города Нижний Тагил», Ф. № 28

— «Краткий справочник по фондам государственного архива Свердловской области» Екб., 1996 г.

— литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

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