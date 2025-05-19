Благотворительный фонд «Живи, малыш» объявил сбор средств для помощи 15-летнему Ване Ларину из Нижнего Тагила

Благотворительный фонд «Живи, малыш» объявил сбор средств для помощи 15-летнему Ване Ларину, с рождения страдающему детским церебральным параличом. Ребёнку необходима специализированная коляска-вертикализатор — устройство, которое не только помогает передвигаться, но и позволяет правильно сидеть, стоять, развиваться и менять положение тела без риска для здоровья.

Ваня быстро растёт, и существующие у него средства реабилитации уже не подходят: они малы и только ухудшают его состояние, поскольку тело находится в неправильном положении.

«Друзья, вынуждена к вам обратиться за помощью. Неудобно, но выбора у меня нет. Мой сын Ванечка очень сильно вырос, и домашняя коляска нам стала мала. Сейчас мне приходится его на ней фиксировать любыми способами, в ход идут различные покрывала. Это всё неправильно, и чтобы не ухудшить состояние ребёнка, нужна специализированная коляска. По рекомендациям специалиста нам была подобрана домашняя коляска для детей с ДЦП по нашим размерам. В ней ребёнок будет правильно сидеть, а главное, мы сможем его вертикализировать. Это тоже очень важно для таких деток. Только цена на эту коляску огромная, что непосильно для нашей семьи. Работает только папа, и все средства уходят на реабилитацию и спецпитание. Очень вас прошу, помочь в приобретении коляски для моего сына!», — пишет мама Вани Мария Ларина.

Стоимость коляски составляет 747 600 рублей, из них 236 383 рубля родители Вани смогут оплатить самостоятельно по сертификатам. Чтобы помочь мальчику получить необходимое реабилитационное средство, перейдите по ссылке: clck.ru/3M43mG