Снижение пенсионного возраста для участников СВО, запрет ЖСК на управление домами и упрощение получения двойной фамилии. Топ законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-4 законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Снижение пенсионного возраста для участников СВО

В Госдуме рассмотрят законопроект о введении новых льгот для участников СВО, которые будут включать снижение пенсионного возраста и частичное списание ипотечных кредитов.

Речь идёт о снижении возрастной планки выхода мужчин на пенсию до 60 лет, женщин — до 55 лет. Такие рамки существовали в России для всех граждан до 2018 года. С тех пор идёт поэтапное повышение, которое приведет к закреплению пенсионного возраста в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Кроме того, будет обсуждаться возможность увеличения ежемесячного пособия ветеранам боевых действий до размера прожиточного минимума (на 2025 год — 17 тысяч рублей), сейчас оно составляет 4,5 тысячи рублей в месяц.

Запрет ЖСК на управление домами

В Госдуме рассмотрят законопроект, который запретит ЖСК (жилищно-строительным кооперативам) управлять многоквартирными домами, обязав ликвидироваться после завершения строительства.

Сегодня ЖСК выступает в качестве застройщика и обеспечивает строительство, реконструкцию многоквартирного дома на основании выданного ему разрешения. Одной из функций кооператива может быть управление домами после завершения их возведения. Однако, как показывает практика, зачастую ЖСК не просто берёт на себя эти обязанности, но и передаёт их сторонним организациям, отмечается в документе.

Доплата пенсионерам за иждивенцев

В Госдуме рассмотрят законопроект, который направлен на повышение уровня жизни пенсионеров, у которых есть иждивенцы.

Пенсионерам хотят разрешить получать прибавку к пенсии за всех членов семьи, которые находятся на иждивении, без ограничения по количеству. Иждивенцами признаются те, кто нетрудоспособен пожизненно или временно и находится на содержании другого человека. Это могут быть несовершеннолетние дети, родители и супруги пенсионного возраста и другие родственники с инвалидностью.

Сейчас на территории РФ действуют выплаты, но с ограничениями.

Упрощение получения двойной фамилии для супругов

Правительство РФ поддержало законопроект, упрощающий оформление двойной фамилии в браке в случаях, когда её берет только один из супругов. Но документ должен быть доработан с учётом замечаний.

Сейчас, согласно Семейному кодексу, супруги могут выбрать одну общую фамилию или оставить каждый свою. Ещё один вариант – «каждый из супругов присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга». В случаях, когда двойную фамилию решает взять только один из супругов, сделать это автоматически не получается — нужно отдельно обращаться в ЗАГС.

Такой регламент создаёт дополнительные сложности для россиян и увеличивает нагрузку на ведомства, отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии предлагают устранить сложности, уточнив формулировки. Согласно предлагаемой редакции, взять двойную фамилию сможет «каждый или один из супругов».