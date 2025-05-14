В Нижнем Тагиле на ГГМ исчез арт-объект уличного искусства

Жители Гальянки обратили внимание на то, что будку (теплокамеру «Межрегионгаза»), расположенную недалеко от дома № 79 по Уральскому проспекту, рядом с круговым движением, которая была расписана профессиональным граффити, закрасили белой краской.

«Проезжал мимо и увидел, что будку, где было нарисовано профессиональное граффити, закрасили белой краской. Эта будка была довольно интересным объектом стрит-арта и служила украшением местного архитектурного ландшафта», — рассказал АН «Между строк» житель ГГМ Александр.

Напомним, в августе 2019 года екатеринбургский художник-граффитист Денис Благо в рамках городского фестиваля «Вверх по вертикали» превратил здание этой теплокамеры в арт-объект. На его создание ушло 40 баллонов и 10 литров краски. Каллиграфическую композицию Денис назвал «Всплеск», она, по его словам, была посвящена искусству, любви, уважению и истории, которые создают основу человеческой культуры.

Фото: скриншот с YouTube-канала Дениса Благо

Недавно по инициативе администрации Тагилстроевского района, как пишет ИА «Все новости», эта и другие похожие будки на ГГМ были расписаны граффити на основе детских рисунков о войне, победивших в конкурсе «Ради жизни на земле». Росписью занимались студенты нижнетагильского худграфа, которых муниципалитет снабдил всем необходимым. Кроме того, объекты специально подготовили для росписи — маляры покрасили их в белый цвет, на что и обратил внимание наш наблюдательный читатель, не видевший окончательного варианта росписи.

Всего были расписаны три будки: кроме той, что на Уральском проспекте, ещё рядом с ТРЦ «КИТ» на Черноисточинском шоссе и во дворе дома № 2 на улице Захарова. По информации агентства, администрация Тагилстроевского района просто решила украсить ГГМ, убрать стихийные граффити и расписать серые бетонные стены, вид которых не добавлял позитива окружающему пейзажу. Надо отметить, что к моменту нанесения детских рисунков на теплокамеру на Уральском проспекте на ней уже было стихийное граффити, сделанное неизвестными авторами поверх работы Дениса Благо.

«К тому, что будку расписали детскими рисунками, я отношусь нормально. И вообще, считаю, что уличное искусство не принадлежит автору, в данном случае мне. После того как я сделал работу, задокументировал её — пусть хоть потоп). Да, мне эта работа нравилась и многим людям тоже, но время идёт, всё меняется. К тому же, на мой взгляд, та работа, которую я создал в рамках фестиваля, сегодня уже устарела», — прокомментировал художник АН «Между строк».

Денис Благо — участник проекта «Любовь — стрит-арт во благо». Участники команды обращают внимание на важные общественные проблемы, а также занимаются реализацией социальных проектов, направленных на улучшение жизни людей и городской среды.