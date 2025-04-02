А вы знали? В кинотеатре «Сталь» на Тагилстрое с 1949 года проходили всесоюзные премьеры художественных фильмов и творческие встречи с известными актёрами и режиссёрами

30 сентября 1943 года коллектив Ново-Тагильского металлургического завода был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Высокую государственную награду предприятие получило за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по увеличению выпуска коксохимической продукции. Вручать орден приехал второй секретарь Свердловского обкома партии Василий Косов. После торжественного собрания он ответил на вопросы рабочих. Одной из проблем, о которых говорили сотрудники завода, было плачевное положение с досуговыми учреждениями в рабочих посёлках металлургов и строителей. Тогда-то впервые прозвучало предложение о строительстве кинотеатра в Тагилстроевском районе. Василий Косов посоветовал оформить предложение как наказ избирателей депутатам Городского совета. Осенью 1945 года руководители НТМЗ и треста «Тагилстрой» приняли решение о постройке кинотеатра в районе.

Строительство кинотеатра «Сталь» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/kinoteatry-nizhnego-tagila//7-Stroitsja-kinoteatr-Stal.-1946-god..jpg)

Официально строительство кинотеатра вёл отдел капитального строительства Ново-Тагильского металлургического завода, но фактически объект строили заключённые Тагиллага, в том числе и венгерские военнопленные. Судя по всему, венгры не верили в то, что когда-нибудь вернутся в родные края, поэтому они написали на кирпичах свои имена и фамилии и оставили в кладке одной из стен тайник с прощальным письмом. Обнаружили эти послания только в начале 2000-х годов, когда здание кинотеатра поставили на капитальный ремонт.

В декабре 1946 года строительство было завершено. По предложению рабочих, кинотеатр получил название «Сталь». Первым директором кинотеатра был назначен Артур Иванович Мартынов, а на должность киномеханика пригласили Василия Фёдоровича Касьянова. Первый киносеанс прошёл в «Стали» в конце декабря 1946 года для делегатов заводской профсоюзной конференции. Сразу после новогодних праздников началась открытая продажа билетов. Кинотеатр быстро завоевал популярность у тагильчан: вместительный зрительный зал, уютное фойе и буфет. Зрители старались приехать сюда пораньше: между сеансами в фойе можно было потанцевать под духовой оркестр. Поначалу кинотеатр предлагал зрителям шесть сеансов, но в праздничные и выходные дни время работы увеличивалось на три часа, что давало возможность проводить по восемь сеансов. Кроме этого, в «Стали» была открыта предварительная продажа билетов.

С 1949 года кинотеатр стал премьерным: здесь проходили всесоюзные премьеры художественных фильмов, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, тематические кинопоказы. В «Сталь» приезжали популярные советские артисты: Нонна Мордюкова, Евгений Леонов, Вия Артмане, Вячеслав Тихонов, Николай Губенко, Евгений Стеблов и другие.

В начале 1990-х слава первого послевоенного кинотеатра стремительно покатилась к закату. Здание изрядно обветшало, киноаппаратура устарела и часто выходила из строя. Кинотеатр был признан нерентабельным, и его площади начали сдавать в аренду. В разные годы здесь работали дискотека, видеосалон, парикмахерская и закусочная. В 2016 году бывший кинотеатр был выставлен на торги, но стартовая цена в 10 млн рублей показалась потенциальным покупателям завышенной. В конце концов «Сталь» была продана в частное владение за 6 млн рублей. Ходили слухи о том, что здесь появятся досуговый центр и ресторан. Но в 2019 году в здании открылся магазин «Монетка».