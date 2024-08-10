Намедни. Нижний Тагил, 2007 год

Год 2007-й многим запомнился ощущениями преодоления затяжного упадка как в экономике, так и в обществе. На тревожные предсказания некоторых экономистов о грядущем мировом глобальном кризисе мало кто обращал внимание. Жизнь постепенно входила в спокойное, размеренное русло.

ЯНВАРЬ

3 января в Нижний Тагил внезапно пришло аномальное тепло. Температура воздуха с минус 10–12 градусов за 12 часов поднялась до плюс 3–4. Началось активное таяние снега, на карнизах домов образовались массивные сосульки, оплыли фигуры новогоднего городка, кое-где во дворах по-весеннему зажурчали ручьи. Тепло продлилось двое суток, а 5 января снова похолодало, что привело к образованию наледи на дорогах и тротуарах. 12 января ситуация повторилась с той лишь разницей, что теперь Нижний Тагил время от времени поливался дождями. 16 января вновь ударили морозы, спровоцировавшие более 25 автоаварий на улицах города. Синоптики отметили, что январь 2007 года стал самым тёплым за последние 170 лет.

18 января полпред президента в УрФО Пётр Латышев устроил разнос уральским милиционерам за плохую работу в части профилактики правонарушений и низкий процент раскрываемости тяжких преступлений в области.



ФЕВРАЛЬ

2 февраля пожелавший остаться инкогнито представитель следственной группы, работавшей на месте массового захоронения девушек и женщин близ посёлка Лёвиха, заявил корреспондентам областных информационных агентств, что, скорее всего, количество жертв будет в полтора или два раза больше, чем это считалось ранее. Сенсационная новость прожила менее суток: на следующий день её официально опровергли. Тогда же стало известно, что следствие по этому делу продлено до апреля 2007 года.

4 февраля в Лондоне умер известный уральский поэт и публицист Илья Кормильцев.

И. В. Кормильцев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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5 февраля стало известно, что жительница Нижнего Тагила экономист УВЗ Любовь Губышева побила рекорд Книги Гиннеса, прокрутив вокруг себя 135 обручей одновременно.

10 февраля в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Серове были зафиксированы попытки заплатить за товары и услуги фальшивыми рублями. Лица, пытавшиеся расплатиться фальшивками, показали, что поддельные банкноты они получили на сдачу в одной из торговых точек Екатеринбурга в период с 25 января по 3 февраля. Спустя сутки распространителей фальшивых денег задержали с поличным. Ими оказались владельцы торговой точки на Привокзальной площади. Эксперты отметили, что подделки были высокого качества и отличить их от настоящих неподготовленному человеку очень сложно.

17 и 18 февраля на Урал пришло внезапное похолодание. В Нижнем Тагиле температура воздуха достигала минус 25 градусов с ветром. Морозы доставили тагильчанам массу неудобств в виде мелких коммунальных аварий и нарушений расписания движения трамваев.

27 февраля первые тагильчане получили сертификаты на материнский капитал, закон о котором вступил в силу 1 января.

28 февраля в Нижнем Тагиле был открыт филиал МНТК «Микрохирургия глаза». На открытии учреждения присутствовали мэр города Николай Диденко и губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

МАРТ

1 марта в России началась налоговая амнистия для физических лиц. В этот же день в Нижнем Тагиле решением суда были арестованы 40% долей в уставном капитале ООО «НТЗМК» (Нижнетагильский завод металлических конструкций).

3 марта МЧС Нижнего Тагила предупредило, что начиная с 4 марта ожидается активное таяние снега в лесах и льда на водоёмах. Через два дня на городском пруду под лёд провалился рыбак, правда собратья по лункам вовремя подоспели на помощь и не дали мужчине утонуть.



7 марта на Черноисточинском пруду под лёд провалился автомобиль ВАЗ-2101, но и на этот раз обошлось без жертв.

29 марта в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге была задержана банда молодых людей из посёлка Белоярский, которая терроризировала прохожих. Угрожая ножами, грабители отбирали у граждан наличные деньги и ценные вещи. Среди пострадавших оказались и двое тагильчан.

АПРЕЛЬ

3 апреля в Нижнем Тагиле в результате действий двух мошенниц пострадали два бизнесмена с Северного Кавказа. Молодые женщины опоили своих жертв раствором клофелина и похитили у них более миллиона рублей наличными. Задержать преступниц по горячим следам не удалось.

5 апреля жильцы одного из домов на улице Ильича заметили на двери, ведущей в подвал, гранату Ф-1 на растяжке. Вызванные на место сапёры установили, что граната опасности не представляла, но отметили, что сама растяжка была установлена профессионалом.



12 апреля Нижний Тагил посетил Роман Абрамович. Олигарх в сопровождении управляющего директора НТМК и губернатора области прошёл по цехам комбината, после чего удалился на совещание, куда не пустили ни одного журналиста.

Роман Абрамович на НТМК (фото неизв. автора, 2007 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntagil-info.ru/wp-content/uploads/2017/07/1ae5cee2e2e987748363885666ea9558.jpg)

В ночь на 17 апреля неизвестными были осквернены несколько могил на кладбище «Пихтовые горы». 19 апреля вандалов изобличили и задержали. Ими оказались трое подростков 14–15 лет.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днём траура в связи со смертью первого президента страны Бориса Ельцина.

МАЙ

18 мая началось подтопление садовых участков, находящихся в пойме рек Тагил и Выя. Уровень воды в реках превысил критические отметки ещё накануне. Тагильские садоводы потребовали от главы города прекратить сброс воды из Выйского и Тагильского пруда. В пресс-службе мэрии напомнили садоводам, что администрация и МЧС неоднократно предупреждали горожан о времени начала паводка через городские СМИ и у садоводов было около месяца, чтобы принять меры по спасению своего имущества.

21 мая около полуночи на проспекте Строителей двое неизвестных ограбили пьяного прохожего, лишив его золотой цепочки, часов и дорогого фотоаппарата. Злоумышленников задержали на следующий день при попытке продать фотоаппарат.

ИЮНЬ

1 июня стало известно, что младший состав шоу-группы «Сюрприз» ДК НТМК вышел в финал национального тура конкурса детской песни «Евровидение-2007». В тот же день начался заезд в детские оздоровительные лагеря Нижнего Тагила.



3 и 4 июня сильный ветер и снег стали причиной отключения электричества в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Ревде. При этом температура воздуха опустилась до отметки плюс 3 градуса.

7 июня президент РФ Владимир Путин за заслуги в развитии металлургической промышленности присвоил управляющему директору НТМК Алексею Кушнарёву почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Алексей Кушнарёв (фото Сергея Алексеева / с разрешения автора)

18 июня пресс-служба областного управления Роспотребнадзора сообщила, что на текущий день в области зарегистрировано 18 370 случаев укуса клещей, из них более 6 тысяч — в Екатеринбурге, около 4 тысяч — в Нижнем Тагиле. Предварительные диагнозы с начала периода активности клещей в области поставлены 261 человеку. Один человек после укуса клеща скончался.

21 июня в Нижнем Тагиле при расчистке овощной ямы у дома № 22а на улице Кирова три человека погибли, отравившись продуктами гниения.

26 июня народный цирковой коллектив «Аншлаг» Центра культуры и искусств НТМК занял 1-е место на IV Всероссийском конкурсе любительских коллективов циркового искусства. Вместе с кубком за 1-е место коллектив получил приглашение на Международный конкурс циркового искусства, который состоялся в октябре в Швеции.

ИЮЛЬ

11 июля в государственном демонстрационно-выставочном центре ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» открылась IV Международная выставка технических средств обороны и защиты «Оборона и защита — 2007». В ней приняли участие предприятия из 31 региона России и 40 иностранных государств, среди которых Великобритания, Германия, Замбия, Китай, США, Южная Корея, Чехия. В тот же день на НТМК начались соревнования по игре в городки и лапту. В турнире по городошному спорту приняли участие 90 спортсменов, а в состязаниях по русской лапте на поле вышли более 100 металлургов.

20 июля в Нижнем Тагиле в одном из гаражей на улице Высокогорской правоохранители нашли 10 аммонитовых шашек по 300 г каждая и 4 бикфордовых шнура со взрывателями. Владелец гаража не смог внятно объяснить происхождение взрывчатки.

АВГУСТ

2 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила прохожий задержал преступника, ограбившего пожилую женщину. Смельчаком оказался сотрудник районного УВД Сергей Рявкин, который в тот день находился на отдыхе с семьёй.

3 августа в Нижнем Тагиле поднялись цены на бензин Аи-80 и Аи-92. Повышение составило 60 копеек за литр. Днём ранее цены на бензин повысились в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

8 августа в Нижнем Тагиле подвели итоги телевизионного конкурса «Молодая семья — 2007». Победителями акции стали две молодые семьи — работники НТМК и ВГОКа. Молодые пары благоустроили внутридворовые пространства по месту жительства и сняли об этом видео. Победители получили ценные подарки от администрации города и руководства предприятий.

14 августа дело банды Эдуарда Чудинова поступило к производству в Свердловский областной суд.



18 августа неизвестный грибник спас двух подростков 10 и 12 лет, которые пошли купаться на речку Чёрную в районе оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Янтарный». Мальчики стали тонуть, когда у них свело судорогой ноги. На крики о помощи из леса вышел мужчина, который собирал грибы поблизости. Он вынес ребят на берег, оказал им первую помощь, а затем проводил до коллективного сада «Автомобилист-2».

СЕНТЯБРЬ

4 сентября главный государственный инспектор по пожарному надзору Свердловской области Николай Миронов объявил, что в течение месяца во всех школах области пройдут учения по эвакуации школьников из зданий в случае возникновения пожаров.

6 сентября из окна квартиры в доме № 26 на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле выпал ребёнок, оставленный без присмотра. Полуторагодовалого малыша доставили в реанимационное отделение центральной городской больницы № 1.

В ночь на 11 сентября в Нижнем Тагиле произошла серия умышленных поджогов автомобилей. На улице Чайковского, у дома № 73, дотла сгорел автобус ПАЗ-672, на Северном посёлке сгорел автомобиль ВАЗ-2107, ещё три автомобиля в Ленинском районе удалось потушить бдительным автовладельцам.

27 сентября адвокаты банды Чудинова заявили журналистам, что их подзащитные требуют поместить их в одну камеру. Со слов адвокатов, сокамерники ежедневно избивают и унижают членов банды, угрожают им физической расправой. В ответ представитель свердловского ГУФСИН заверил представителей СМИ, что содержание членов банды в разных камерах полностью соответствует законодательству, а медосмотр «чудиновцев» не выявил у них следов побоев и издевательств.

ОКТЯБРЬ

1 октября в Свердловской области существенно подорожали подсолнечное масло, твёрдые сыры, молочная продукция.

9 сентября глава свердловского Министерства торговли, питания и услуг Вера Соловьёва на пресс-конференции заявила, что у областных властей нет рычагов влияния на производителей продуктов питания. Жители области бросились скупать в магазинах подсолнечное масло, попутно запасаясь солью, сахаром и крупами.

4 октября в Нижнем Тагиле на площадке Комсомольского сквера состоялось открытие памятника Николаю Никитичу Демидову.

24 октября в городе прошла проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Итоги проверки показали, что более трети малых и средних предприятий Тагила не имеют средств оповещения или эти средства не работают.

НОЯБРЬ

Первая неделя ноября на Урале выдалась довольно тёплой, температура воздуха в эти дни не опускалась ниже плюс 3 градусов. Но 7 ноября установился твёрдый минус, а 15-го числа на Нижний Тагил обрушились снегопады. Тем временем не все коммунальщики города оказались готовы к наступлению холодов. Хуже всех обстояли дела в Дзержинском районе, где почти в половину жилых зданий вовремя не пришло тепло.

16 ноября в Екатеринбурге была установлена первая новогодняя ёлка. Искусственное дерево высотой 10 метров появилось на улице Бардина. В мэрии Нижнего Тагила по этому поводу заявили, что тагильчане торопиться не будут и предновогодние приготовления в городе начнутся только в декабре.

21 ноября в Нижнем Тагиле злоумышленник совершил ряд нападений на круглосуточные коммерческие киоски в Ленинском районе. Налётчика задержали по горячим следам.

29 ноября в Нижнем Тагиле заработали новогодние базары.

ДЕКАБРЬ

3 декабря в Нижнем Тагиле началась подготовка к Новому году. Устойчивая умеренно-морозная погода и снегопады вселяли уверенность в то, что строительство новогоднего городка на Театральной площади завершится успешно и в срок.

7 декабря в Нижнем Тагиле был отмечен рост цен на элитные сорта алкоголя, икру лососевых и мясные деликатесы. В то же время правоохранителями было изъято из торговли более пяти тысяч банок поддельной красной икры и около двух центнеров буженины, не имеющей сертификатов.

24 и 25 декабря в больницы города было доставлено 11 тагильчан с признаками обморожения: в те дни температура воздуха вечером опускалась до минус 27 градусов.





(с) 2024. Дмитрий Кужильный по материалам городских, областных и центральных газет