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А вы знали? В Нижнем Тагиле был собран первый советский реактивный самолёт

17.02.2025 11:02
А вы знали? В Нижнем Тагиле был собран первый советский реактивный самолёт

В 1941 году, когда немецкие войска стремительно продвигались к Москве, советское руководство приняло решение эвакуировать некоторые отделы ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) в Казань, на Урал и в Новосибирск. Одним из этих подразделений было КБ, которое занималось разработкой первого реактивного самолёта БИ-1. В состав конструкторского бюро входили молодые конструкторы завода № 293 Алексей Исаев и Александр Березняк, а также их более опытные коллеги — авиаконструкторы Семён Лавочкин и Михаил Миль. Возглавлял КБ главный конструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы Виктор Фёдорович Болховитинов.

Первоначально КБ хотели разместить в Нижнем Тагиле. Виктор Фёдорович знал, что здесь уже работают заводы № 380 и № 381 Народного комиссариата авиационной промышленности, и рассчитывал в случае необходимости подключить к работам над реактивным самолётом конструкторов этих предприятий. Оставалось только найти место для испытательного полигона. Но тут произошло непредвиденное: тагильские чекисты настоятельно рекомендовали главному конструктору найти другое место для работ над созданием секретной авиатехники — они стали подозревать, что в городе действуют немецкие шпионы.

После совещания в Свердловском областном управлении НКВД для конструкторского бюро Болховитинова подобрали другое место дислокации — посёлок Билимбай, в 60 километрах от Свердловска. Конструкторское бюро и мастерские, где рождались детали первого реактивного самолёта, разместили в здании церкви Святой Троицы, закрытой в 1930-х годах.

Всего на Урале было построено семь самолётов конструкции БИ. Собраны они были в Нижнем Тагиле на заводе № 381 в 1942–1943 годах и испытаны на опытном аэродроме в Кольцово. В итоге самолёт был признан неудачным, но работы конструкторского бюро Болховитинова стали основой для разработки прототипа перспективного реактивного истребителя-перехватчика БИ-7.

Несмотря на то, что название самолёта расшифровывалось как «Березняк – Исаев – первый» (по фамилиям главных конструкторов аппарата), долгое время жители Билимбая считали, что в нём нашло отражение название посёлка (БИ — Билимбай).

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

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