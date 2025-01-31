А вы знали? Месторождение самоцветов в Мурзинке под Нижним Тагилом было открыто случайно — рудознатец Дмитрий Тумашев искал слюду, а нашёл топазы

В советское время одним из самых востребованных маршрутов выходного дня была поездка в одну из старейших деревень Среднего Урала — Мурзинку. Деревня была в те времена на слуху: о тамошних самоцветах ходили увлекательные легенды, о которых каждый тагильчанин знал с ранних лет из рассказов преподавателей на уроках природоведения и истории родного края. Приобрести в туристическом бюро «Спутник» путёвку в Мурзинку было делом непростым: в первую очередь путёвки выделялись по заявкам профкомов тагильских предприятий и школ. Оставшиеся распродавали в течение нескольких часов.

История деревни Мурзинки началась в 1639 году, когда «боярской сын» Андрей Буженинов основал на берегу реки Невьи (в переводе с мансийского «река в лесу», со временем её название стали произносить и писать по-другому, и сейчас мы знаем эту реку как Нейву) острог и «посадил в него» казачий гарнизон. Имя острогу дали по названию находившейся рядом Мурзинской елани (обширная прогалина, луговая или полевая равнина; возвышенная, голая и открытая равнина). В 1667 году до Мурзинского острога добрался рудознатец Пыскорского медного завода Дмитрий Александрович Тумашев, который занимался поисками слюды для казённых заводов. Слюды на берегах Невьи Дмитрий Тумашев не нашёл, но зато открыл крупное месторождение наждачного камня. Первые же закопушки в окрестностях Мурзинского острога принесли Дмитрию Тумашеву неожиданную добычу — несколько крупных «невиданной чистоты цвета» топазов. А в январе 1668 года рудознатец уже отвёз в Сибирский приказ полпуда «каменьев цветных разных» и образцы местных руд. С тех пор и началась добыча драгоценных и полудрагоценных камней на Мурзинских самоцветных копях.

Месторождение сразу объявили казённой вотчиной, а жителей Мурзинки и окрестных деревень перевели в разряд государевых крестьян. На весь мир прославилась Мурзинка своими изумрудами и аметистами, дымчатым хрусталём и красным турмалином. Активно скупали здешние самоцветы и Демидовы — Прокофий и Никита Акинфиевичи. Братья организовали камнерезную «фабрику» и продавали самоцветы не только российской знати, но и во Францию и Италию.

Иван Иванович Зверев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-35.userapi.com/impg/SPdXLA2PeU8jf25CnRrGfheXJHU-W-w-8uBKLQ/XsvwwqiwgX0.jpg?size=800x556&quality=96&sign=83a386e0138841dc169b6c5d9285f549&type=album)

После Октябрьской революции добыча самоцветов в Мурзинке продолжалась. Часть камней была продана за границу, часть попала в Государственный алмазный фонд, часть пошла на изготовление ювелирных изделий. Мурзинские самоцветы не раз занимали первые места на международных выставках ювелирного искусства. В 1958 году усилиями старейшего уральского горщика Ивана Ивановича Зверева в местной школе была открыта постоянно действующая выставка самоцветов, в разные годы добытых в мурзинских копях. Коллекция минералов постоянно пополнялась, и уже в 1965 году отделом культуры Свердловского облисполкома была озвучена идея создания в селе минералогического музея.

Идею поддержал известный советский минералог, кристаллограф, геохимик, профессор, академик АН СССР Александр Евгеньевич Ферсман. В 1971 году под музей было передано здание бывшей церкви, и 30 января 1973 года минералогический музей был торжественно открыт.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»