В Нижнем Тагиле будут судить мать, нанесшую тяжкие травмы своему новорожденному ребёнку

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, 23 сентября 2024 года в вечернее время обвиняемая находилась в квартире дома по улице Тимирязева совместно со своим сожителем и знакомым последнего. В ходе ссоры с сожителем из-за ревности девушка с силой бросила на пол удерживаемую ею на руках дочь, которой на тот момент не исполнилось даже 1 месяца. В результате падения ребёнок ударился головой об пол, получив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.