Из-за чего стрелялись Пушкин с Лермонтовым, что изобрели братья Черепановы и от кого ушёл Колобок? В День дурака журналисты АН «Между строк» задали тагильчанам первоапрельские вопросы

Сегодня, 1 апреля, в честь Международного дня дурака и смеха журналисты АН «Между строк» необычным способом решили проверить, насколько хорошо тагильчане знают школьную программу и есть ли у них чувство юмора. Мы отказались от стандартных вопросов и подготовили серию из пяти задачек с подвохом, на которые каждый опрошенный должен был ответить за 30 секунд. Цель необычной викторины заключалась не в том, чтобы уличить жителей города в невежестве, а чтобы создать позитивную атмосферу.

Согласно мнению большинства опрошенных жителей Нижнего Тагила, дуэль между двумя великими русскими поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым, которой в реальности не было, произошла из-за женщины. Более того, представления многих тагильчан о мироустройстве таковы, что вращение Солнца вокруг Земли, по их мнению, занимает всего лишь один день, а братья Черепановы придумали… лошадь.