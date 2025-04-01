Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги профилактического мероприятия «Должник»

С 22 по 26 марта 2025 года сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Должник» на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Автоинспекторы проверяли исполнение постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов и проводили профилактику правонарушений.

В ходе проверки было составлено 39 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которые направлены в суд для принятия решения.

«Судебные приставы ОСП Дзержинского, Ленинского и Пригородного районов города Нижний Тагил Свердловской области выписали 44 требования о явке на приём к судебным приставам-исполнителям для ознакомления и погашения имеющейся задолженности на сумму 1 321 000 рублей, из них 44 требования по штрафам за нарушение ПДД на сумму 30 000 рублей. Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, “неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом”, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Срок, в течение которого административный штраф может быть оплачен добровольно, определяется положениями ст. 32.2 КоАП РФ: 10 дней с момента вступления постановления в законную силу, и 60 дней дается правонарушителю на добровольную оплату штрафа.

Получить информацию о действующих административных штрафах можно на сайте www.gosuslugi.ru или в отделении ГИБДД по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Мира, 57а, кабинет № 17.