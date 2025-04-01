Тагильчанка представит Свердловскую область на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России»

Жительница Нижнего Тагила Мария Смирнова представила проект в номинации «Инициатива каждого — общий успех» на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». На мероприятии, которое состоится 21-23 апреля в Москве, будет присутствовать делегация из Свердловской области во главе с вице-губернатором Олегом Чемезовым.

Благодаря проекту Марии «Никто, кроме нас», заявленному на премию «Служение», жители микрорайона Пограничный на Руднике им. III Интернационала превратили заброшенную местность в ухоженное общественное место.

«В микрорайоне Пограничный была неблагоприятная экологическая и социальная обстановка. Рядом — аглофабрика, воздух был часто окрашен в красный цвет, поблизости — ни культурной, ни спортивной инфраструктуры. В центре частного сектора десятилетиями находился заросший пустырь. На этом месте жители создали “Центр семейного отдыха” — благоустроенную зону с “Вишнёвым садом”, спортивной и детской площадками, сценой и возможностями для досуга. Были высажены 140 плодовых деревьев, построены беседка, мост через ров, сцена с аппаратурой и экраном, 20 скамейками на 120 сидячих мест, благоустроенной территорией для зрителей на 400 человек, детская и спортивная площадки с воркаутом и тренажёрами и футбольное поле», — сказано в описании проекта.

Также на форуме Свердловскую область представляет Марина Палецких с проектом «Летняя школа журналистики как одно из направлений развития медиаобразования и воспитания у детей и подростков традиционных ценностей». Летняя школа должна помочь подросткам обучиться работе с информацией, медиаграмотности, узнать о жанрах журналистики, а также развить навыки коммуникации.

Премия «Служение», учреждённая по поручению президента Владимира Путина, отмечает выдающиеся заслуги муниципальных служащих. Она присуждается тем, кто внёс значительный вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни. В прошлом, 2024 году, премии вручал глава государства Владимир Путин. Конкурс, на который подано свыше 40 тысяч заявок, курирует наблюдательный совет, возглавляемый первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.