В Нижнем Тагиле покажут 6 полнометражных фильмов и программу короткометражного кино VIII Международного кинофестиваля стран Арктики

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» в рамках областного киномарафона, который стартовал сегодня, 20 марта, покажут 6 авторских полнометражных документальных и художественных фильмов из конкурсной программы VIII Международного кинофестиваля стран Арктики (Arctic Open), а также программу короткометражного кино. Все эти фильмы — финалисты фестиваля, который прошёл в Архангельской области в декабре 2024 года.

Два фильма представят специальные гости. 29 марта в 18:00 на показе документального фильма «Филонов» (16+) зрители встретятся со старшим научным сотрудником Нижнетагильского музея изобразительных искусств Анастасией Бусыгиной. А 12 апреля в 12:00 о мультфильме «Малевич. За гранью нуля» (6+) расскажет педагог детско-юношеского центра «Мир» Евгения Лазоркина.

Всего в рамках киномарафона на 41 площадке покажут более 40 документальных и художественных фильмов. В программу вошли и работы Свердловской киностудии — короткометражная картина Марии Меленевской «Разъезд» (16+) и игровой фильм Георгия Лялина «Длительные свидания» (18+). Вход на показы свободный, киномарафон продлится до 23 апреля.