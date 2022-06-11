Намедни. Нижний Тагил, 1989 год

К этому периоду все советские граждане, жившие в то время, относились по-разному. Кому-то ветер перемен нравился всё больше, кто-то, чувствуя, что привычный уклад жизни стремительно уходит в прошлое, сопротивлялся и всеми силами цеплялся за прошлое.

После своей отставки Генеральный прокурор СССР Александр Сухарев назовёт этот год началом «интенсивного сращивания традиционного уголовного мира с представителями аппарата власти» и открыто заявит о зарождающемся альянсе преступной среды с бизнесом и выходе этого альянса на международную арену.

ЯНВАРЬ

Весь народ СССР готовился к очередной переписи населения, которая оказалась последней в советский период истории нашей страны. Всесоюзная перепись стартовала 12 января и продлилась семь дней. Предварительные итоги показали, что население СССР составляло около 285 млн человек. Точные цифры оказались ещё больше — 286 млн 717 тысяч человек.

Всесоюзная перепись населения 1989 года зафиксировала в Нижнем Тагиле 439,5 тысячи человек наличного населения и 439,2 тысячи постоянных жителей. Доля города в общей численности населения Свердловской области составила 9,3%.

В январе 1989 года вся страна узнала имя первого легального советского миллионера. Им оказался глава кооператива «Техника» Артём Тарасов, получивший в качестве зарплаты 3 млн рублей. Вторым легальным миллионером стал заместитель Тарасова Анатолий Писаренко. Он тоже получил 3 млн, но о нём в прессе даже не вспомнили. Причина заключалась в том, что кооператив «Техника» создавался под «крышей» КГБ, а Писаренко курировал деятельность предприятия от «конторы» и избегал любой огласки.

В Свердловске только за январь было закрыто несколько точек видеопроката. Причиной были, как писали газеты, многочисленные финансовые нарушения. Вскоре по городу поползли слухи, что салоны видеопроката пали жертвой невидимой войны за сферы влияния между МВД и КГБ. Ведь совсем недавно бизнес по прокату видеокассет попал под «крышу» областного управления КГБ, и вот «милицейские» нанесли ответный удар.

А Нижний Тагил в конце января праздновал 30-летний юбилей стана 650. В честь этой даты была выпущена книжка «Они строили стан 650». Кроме того, металлурги составили письмо к потомкам, адресованное рабочим ХХI столетия, которое должно было быть оглашено в 2009 году.



Фото Л. Огневой / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/images3/287.jpg)



ФЕВРАЛЬ

5 февраля на советском телевидении в эфир впервые вышла музыкальная передача «Программа А». Её создателем стал режиссёр Сергей Антипов. Передача пользовалась популярностью у советских любителей рок-музыки и просуществовала до марта 2000 года.



Создатель и ведущий «Программы А» Сергей Антипов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-68.userapi.com/impf/c637130/v637130061/d8a3/C6sFEco_H_E.jpg)



15 февраля советское правительство объявило о завершении вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В тот день весь мир облетели кадры кинохроники, на которых командующий 40-й армией Борис Громов вместе с сыном переходит советско-афганскую границу и заявляет: «За моей спиной не осталось ни одного советского солдата».



Фото: А. Соломонова, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/RIAN_archive_58833_Withdrawal_of_Soviet_troops_from_Afghanistan.jpg)



Это было неправдой. Советские пограничники официально оставались в Афганистане ещё в течение 4–5 месяцев, передавая афганским коллегам материальную часть и оружие. Кроме того, на территории Демократической Республики Афганистан находилось несколько групп спецназа ГРУ СССР, а также бойцы отряда «Гвоздика», которые составляли личную охрану президента Наджиба.

В Нижнем Тагиле в эти дни произошло событие, которое почти не привлекло внимания горожан: Висимо-Уткинская узкоколейка перешла в ведение Высокогорского ГОКа. Мало кто знал и о совместных заседаниях горисполкома и горкома партии, на которых обсуждалось критическое положение с продуктами питания и товарами первой необходимости, сложившееся в городе в последние два месяца: экономический кризис двигался по стране семимильными шагами.

МАРТ

31 марта произошли два события, о которых советская пресса сообщила с большим опозданием.

В этот день в обсерватории на горе Паломар в Сан-Диего был открыт астероид № 4581, названный Асклепием в честь древнегреческого бога медицины и врачевания. Астероид относится к классу потенциально опасных для человечества космических тел. Тогда, в марте 1989 года, он прошёл на расстоянии всего 684 тысячи километров от Земли. Учёные тут же подсчитали, что в случае его столкновения с нашей планетой выделилась бы энергия, сравнимая со взрывом атомной бомбы в 600 мегатонн. В тот же самый день впервые в истории советского спорта хоккеист Сергей Пряхин вышел на лёд в составе клуба Национальной хоккейной лиги Calgary Flames. В НХЛ Сергей получил прозвище Пионер (Первопроходец).

В марте в Нижнем Тагиле открылось отделение совместного предприятия свердловской компании «Средуралстрой» и швейцарской «Ситко А. Г.», впоследствии переименованное в «Интер-Урал», основным направлением деятельности которого стала продажа за рубеж готовой продукции НТМК и других предприятий города.

АПРЕЛЬ

Апрель начался с трагедии: 7 апреля атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» из состава 6-й дивизии 1-й флотилии Северного флота при возвращении с боевой службы затонула на глубине 1670 метров. В результате катастрофы погибли 42 человека.



Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Mike_class_submarine.jpg/1920px-Mike_class_submarine.jpg)



Первой об аварии на «Комсомольце» сообщила «Русская служба Би-Би-Си», и только спустя два дня в советских средствах массовой информации появилось сообщение об аварии в Норвежском море. Впоследствии британские журналисты прозвали лодку К-278 «подводным Чернобылем».

В Нижнем Тагиле 15 апреля состоялось освящение церкви Александра Невского, что на Вересовой горе, восстановленной силами прихожан при активном участии тагильских предприятий.



Храм Александра Невского (фото Д. Кужильного / с разрешения автора)



МАЙ

11 мая на заседании Нижнетагильского горисполкома было принято решение назвать одну из улиц Дзержинского района именем первого парторга Уралвагонстроя и 1-го секретаря горкома ВКП(б) Шалвы Степановича Окуджавы. Решение не нашло поддержки у руководства УВЗ, и о нём вскоре позабыли.

14 мая метеостанция «Нижний Тагил», которая располагалась в посёлке Зональном, отметила свой полувековой юбилей. Метеостанция осуществляла пять наблюдений за погодой в день: в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00 и 21:00. Результаты наблюдений передавались в Свердловский гидрометцентр, откуда информацию о погоде направляли во все города и сёла области. Но юбилей тагильских метеорологов остался в тени проходящего в тот день второго тура выборов народных депутатов СССР.

И до конца мая Страну Советов сотрясали большие и малые политические события: 15 мая Михаил Горбачёв улетел с официальным визитом в Китай, а три дня спустя Верховный совет Литовской ССР провозгласил суверенитет Литвы. Ещё через три дня в Лужниках прошёл 150-тысячный митинг оппозиции в поддержку Ельцина. 25 мая начался I Съезд народных депутатов СССР, а 28 мая был провозглашён государственный суверенитет Армении.

ИЮНЬ

Начался первый месяц лета трагически. 3 июня в 23 часа 10 минут по московскому времени под Уфой из-за утечки газа из магистрального продуктопровода произошёл мощный взрыв в момент прохождения встречных пассажирских поездов. В огне погибли 575 человек, а 623 получили тяжёлые ранения.

15 июня в Нижнем Тагиле начала работу редакция телекомпании «Телекон» в составе Алексея Скоморохова и Ольги Зверевой. Хотя официально предприятие «Центр кабельного телевидения “Телекон”» будет зарегистрировано лишь в декабре этого года.



Коллектив ТК «Телекон» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/tk_1998_044.jpg)



21 июня исполнилось 40 лет Нижнетагильскому противотуберкулёзному диспансеру. В 1949 году резкий рост заболевания туберкулёзом в годы войны вынудил горздравотдел перепрофилировать под тубдиспансер здание детской больницы, построенное на Красном Камне в 1930-х годах.



Противотуберкулёзный диспансер (фото НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media//c24222d1-7989-42f6-97e1-78abfb7a8a4a/uploads/2019/07/636-1f-107-mini.jpg)



30 июня Союз писателей СССР принял решение о восстановлении членства Александра Солженицына, а главный редактор журнала «Новый мир» объявил, что с августа журнал начинает публикацию романа «Архипелаг ГУЛАГ».

ИЮЛЬ

11 июля началась шахтёрская забастовка в Кузбассе, которая дала старт массовым забастовкам шахтёров по всей стране. 15 июля прошли этнические столкновения в Сухуми, в результате которых погибли 12 человек. Страна заканчивала месяц на минорной ноте: 28 июля Верховный совет Латвийской ССР провозгласил государственный суверенитет республики.

Тем временем жизнь в Нижнем Тагиле протекала куда спокойнее. В первых числах месяца состоялся заезд в пионерские лагеря, начали работу городские лагеря при школах и Домах пионеров. Продолжали свою работу предприятия города, были подписаны ряд договоров на поставку в Нижний Тагил овощей, фруктов и других продуктов питания и товаров народного потребления, включая остродефицитные.

17 июля в Нижнем Тагиле вышло постановление горисполкома о присвоении имени бывшего директора НТМК Виктора Удовенко одной из улиц Гальяно-Горбуновского жилого массива.

А вскоре отметил своё 25-летие минералогический музей имени академика Ферсмана в селе Мурзинка, созданный жителями села во главе с потомственным горщиком Иваном Зверевым.



Минералогический музей им. Ферсмана в селе Мурзинка (фото: И. Давыдова / фрагмент ориг. изображения)

(https://ukggo.ru/sites/default/files/service/1155945.jpg)



АВГУСТ

3 августа в Нижнем Тагиле никак не отметили 60-летие тагильского футбола. О том, что в этот день в 1929 году футбольная сборная города принимала на своём поле французскую команду завода «Виллербанн» и разгромила её со счётом 6:2, вспомнили тогда немногие.



11 августа на площади перед Дворцом культуры «Строитель» состоялось открытие памятника строителям города. Автором монумента стал известный тагильский скульптор Анатолий Неверов.



Памятник строителям города (фото Бориса Шилова / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_05_01.jpg)



Ещё одна забытая дата, о которой мало кто помнил, касалась дня обретения Нижним Тагилом статуса города. 70 лет назад — 20 августа 1919 года — постановлением Екатеринбургского совета путём слияния Троицко-Александровской, Тагильской и Выйско-Никольской волостей был образован город Нижний Тагил.

12 и 13 августа 1989 года на стадионе «Лужники» в Москве прошёл Moscow Music Peace Festival — рок-фестиваль, на котором вместе с отечественными рок-группами «Парк Горького», «Нюанс», «Бригада С» выступили мировые звёзды рок-музыки: Cinderella, Scorpions, Skid Row, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne и Bon Jovi.



Участники московского рок-фестиваля Moscow Music Peace Festival (фото: Mark Weiss / фрагмент ориг. изображения)

(https://rockscenemagazine.com/wp-content/uploads/2019/08/unnamed-file-1.jpg)



24 августа автоматическая станция «Вояджер-2» приблизилась на минимальное расстояние к планете Нептун и передала на Землю первые снимки спутника Тритон.

СЕНТЯБРЬ

10 сентября Нижнетагильский химический завод, позднее получивший второе имя «Планта», отметил свой 50-летний юбилей. Празднование этой даты ввиду режимности предприятия не отличалось особой пышностью и освещалось средствами массовой информации весьма скупо.

11 сентября 50-летие отмечал хлебозавод № 2. В 1980-х годах хлебозавод выпускал 18 видов хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе поставлял сладкую выпечку в школы Дзержинского района.



Хлебозавод № 2 в 1950-х годах (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Hlebokombinat-2.-Nizhnij-Tagil.-1950-ye.-Snjato-so-storony-ul.-Timirjazeva.jpg)



28 сентября вся страна узнала о «покушении» на Бориса Ельцина. В тот день средства массовой информации сообщили, что неизвестные напали на Бориса Николаевича, затолкали его в машину, надели на голову мешок, а затем сбросили с моста в Москву-реку. Но Ельцину удалось спастись: проплыв 300 метров по реке, он «случайно вышел на милицейский патруль». О том, что вся эта история была от начала до конца выдумана, стало известно лишь четверть века спустя.

ОКТЯБРЬ

1 октября отмечал свой полувековой юбилей полигон Нижнетагильского института испытания металлов в посёлке Старатель. За всё время работы полигона на нём было произведено более 6 млн выстрелов. В годы Великой Отечественной войны здесь проходили испытания все модификации снарядов для танков Т-34 и «Катюш», а в послевоенный период испытывалось более половины боеприпасов, применяемых в советской армии. И в этот же день лётно-испытательная база НТИИМ отметила своё 30-летие.

В Нижнем Тагиле были опубликованы статистические данные о работе тагильских кооперативов за 9 месяцев текущего года. На 1 октября 1989 года в городе насчитывался 491 кооператив, из которых 81 производил товары народного потребления, 182 оказывали населению различные услуги, 15 осуществляли торгово-закупочную деятельность, 12 работали в сфере общественного питания. Всего в тагильских кооперативах работало 5825 человек, а средняя зарплата составляла 340 рублей. За 9 месяцев текущего года кооперативами было произведено продукции и оказано услуг на 39 млн 200 тысяч рублей, что превышало показатели прошлого года в три раза.

5 октября Верховный совет Азербайджанской ССР провозгласил государственный суверенитет республики, продолжив таким образом «парад суверенитетов».

9 октября в СССР был принят закон о порядке разрешения трудовых споров, признающий право трудящихся на забастовку. Информация об этом прошла по Центральному телевидению СССР в дневном блоке новостей, а вечером состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского.



Анатолий Кашпировский (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1581919/pub_5d4ff58f80879d00b6f56010_5d4ff5d6d7859b00ad30c63f/scale_1200)



18 октября близ города Баку разбился транспортный самолёт Ил-76, перевозивший десантников, возвращавшихся после выполнения задания в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Погибли все находившиеся на борту: 9 членов экипажа и 48 десантников. Трагедия получила широкое освещение в средствах массовой информации.

НОЯБРЬ

Ноябрь 1989 года начался с приятного события: 2 ноября в СССР запустил вещание первый коммерческий развлекательный телеканал «2+2», основу эфира которого составляли клипы зарубежных музыкальных исполнителей.

28 ноября Кировский районный суд Свердловска приговорил к трём годам заключения в колонии общего режима самиздатовского журналиста, корреспондента независимого журнала «Гласность» Сергея Кузнецова. Поводом для ареста послужила распространяемая им в Свердловске листовка «Прекратить репрессии МВД и КГБ», в которой указывались конкретные нарушения законности со стороны властей. Это был последний в истории СССР судебный процесс над диссидентом.

А в Нижнем Тагиле отпраздновали своё 30-летие сразу два музея: дом-музей писателя Алексея Петровича Бондина и дом-музей Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в посёлке Висим. К юбилейным датам оба музея обновили свои экспозиции и украсились мемориальными досками.



Фото: А. Исаков/ фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-park-im-a-p-bondina//Dom-po-ul.-Krasnoarmejskoj-v-kotom-zhil-i-rabotal-A.P.Bondin.-Memorialnaja-doska-na-dome-1952-g.-Foto-A.-Isakov.-Arhiv-Obedinennyj-muzej-pisatelej-Urala-2.JPG)



ДЕКАБРЬ

1 декабря Михаил Горбачёв впервые в советской истории встретился с главой католической церкви — папой римским Иоанном Павлом II. В тот же день в СССР был осуществлён запуск космической станции «Гранат» — уникальной астрофизической обсерватории. После распада Советского Союза работа «Граната» ещё 7 лет финансировалась Францией, но в ноябре 1998 года обсерватория прекратила работу и через полгода сошла с орбиты и сгорела в плотных слоях атмосферы Земли.

А 2 декабря у берегов Мальты прошла встреча лидеров СССР и США, по итогам которой было сделано совместное заявление об окончании холодной войны и о новой эпохе в международных отношениях. Некоторые современные политологи называют эту встречу «началом сдачи СССР».

13 декабря Владимиром Богачёвым, Станиславом Жебровским, Владимиром Жириновским и Львом Убожко была основана Либерально-Демократическая партия Советского Союза — предшественница современной ЛДПР.



Владимир Жириновский на митинге (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://rus.team/images/article/43522/2018-12-12-384_74803-7_882914.webp)



В начале декабря Свердловский облисполком утвердил перечень товаров, не подлежащих продаже кооперативам, а также предельные наценки на продукцию кооперативов в общественном питании. Ряд торгово-закупочных кооперативов и кооперативов общественного питания в Свердловской области были закрыты в связи с тем, что они нарушали Закон о кооперации, устанавливая цены на продаваемую продукцию сверх нормативов.

В декабре же в Нижнем Тагиле на вооружение ряда подразделений рабочей милиции поступило спецсредство ПР-73 (палка резиновая образца 1973 года), которое в народе получило прозвище «демократизатор». Правда, первоначально применять ПР-73 мог только штатный сотрудник, который был прикомандирован к подразделению от райотдела милиции.

30 декабря Нижнетагильский гормолзавод к своему 30-летнему юбилею выпустил пять новых наименований продукции, том числе йогурт и сухой концентрат для приготовления майонеза в домашних условиях.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»