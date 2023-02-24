Тагил монументальный. Памятник Героям Гражданской войны, под которым покоятся и красные, и белые...

Где в нашем городе находится памятник Героям Гражданской войны, известно, пожалуй, каждому тагильчанину. Но вот о том, что монумент установлен не просто на месте боёв белых и красных, а в центре огромной братской могилы, знают далеко не все. Именно здесь, на окраине Красного Камня, на месте бывшего глиняного карьера, похоронены не только бойцы регулярных частей Красной армии, но и мирные жители, которые волею судеб оказались в гуще тех трагических событий, а также участники белогвардейских частей, штурмовавших город в октябре 1918 года.

После того как в конце июля 1918 года части Красной армии без боёв оставили Екатеринбург, командующий Уральской группой войск белых полковник Войцеховский двинул чехословацкие стрелковые полки и Курганский маршевый батальон на Верх-Нейвинск, Невьянск и Нижний Тагил, рассчитывая в августе или сентябре овладеть Пермью и завершить разгром остатков отступающей из Екатеринбурга 3-й армии РККА. Но на этом направлении части Войцеховского столкнулись с сильным сопротивлением: до Нижнего Тагила белочехи продвигались два месяца. Особенно упорные столкновения прошли на подступах к Тагилу. С 18 сентября на окраинах города завязались жестокие бои, которые продолжались более двух недель.



Фото неизв. автора / Yandex, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/2006845/2a000001700620e4ded0cbda8544f3a84edd/XXL)



В те дни полковник Войцеховский докладывал в штаб Северо-Уральского фронта: «Большевики для обороны Нижне-Тагильска стянули до 8 тысяч солдат из разных частей Красной армии при 100 пулемётах, 28 орудиях. Противника поддерживают четыре бронепоезда. На ближайших подступах к посёлку оборону держат до 1000 вооружённых обывателей и рабочих».

Ежедневные боестолкновения и артобстрелы разной интенсивности изматывали красноармейцев, которые несли большие потери в живой силе, испытывали нехватку провизии и боеприпасов. 3 октября чехословаки предприняли наступление в районе села Горбуново и Черноисточинского тракта, связав боями значительную часть боеспособных отрядов красноармейцев. А 4 октября, совершив обходной манёвр, около батальона чехословаков при поддержке казаков заняли станцию Сан-Донато. После этого они пересекли железнодорожные пути и стремительно двинулись в район Красного Камня. Здесь позиции защитников Тагила были особенно слабы: в этот район стягивались разрозненные остатки красноармейских отрядов, сюда свозили раненых, которые ожидали отправки в тыл. Завязался бой в районе глиняного карьера, в ходе которого были убиты от 500 до 800 человек с обеих сторон. К вечеру 4 октября Нижний Тагил был занят частями чехословаков и казаками.

На следующий день, 5 октября, по приказу коменданта Нижнетагильского завода поручика 8-го чехословацкого полка Карела Штички всех убитых в боях за станцию Сан-Донато и район Красного Камня стали свозить к глиняному карьеру и там хоронить в ямах. Заниматься этим малоприятным делом заставили местных жителей, которые четыре дня возили в братские могилы тела погибших, не обращая внимания на их принадлежность. Так в захоронении оказались и красные, и белые, а по мнению некоторых исследователей, и около 30 чехов, объявленных командованием чехословацкого корпуса пропавшими без вести. Затем по приказу коменданта Штички сюда начали свозить красноармейцев, погибших и в других районах Нижнего Тагила. В январе 1919-го новый комендант подпоручик Зотов и вовсе сделал краснокаменский глиняный карьер местом захоронения расстрелянных большевиков-подпольщиков и партизан, которых вылавливала колчаковская контрразведка. В советский период считалось, что здесь были погребены до двух тысяч человек. В 1990-е годы историки начали называть другие цифры — три, четыре, пять с половиной тысяч. Но до сих пор общее число похороненных на месте бывшего карьера неизвестно.

Ещё в начале 1930-х было установлено, что воинские захоронения того периода, как братские могилы, так и одиночные, разбросаны на территории более гектара в районе между нынешними улицами от Восточной до Западной и от Южной до Тыловой. Было известно и место самой большой братской могилы, где установили деревянный знак в виде пирамиды. В середине 1930-х годов городские власти собирались перенести захоронение в центр Красного Камня и соорудить над могилой величественный мемориал со стелой высотой с 12-этажный дом. Однако прекращение финансирования строительства соцгородка на Красном Камне в конце 1930-х, а потом война внесли в планы серьёзные коррективы. В 1949 году было решено оставить захоронение как есть. В 1955 году в Советском Союзе началась подготовка к празднованию 40-летнего юбилея Октябрьской революции и на проведение мероприятий, посвящённых этой дате, Москва выделила дополнительные деньги. Тогда-то на заседании горисполкома и решили установить на месте захоронения полноценный памятник.

В 1956 году в городе прошел конкурс на лучший проект памятника Героям Гражданской войны. Победил в нем сотрудник тагильского архитектурного управления Николай Черпаков, который предложил установить взамен деревянного знака высокий обелиск в виде штыка и скульптурную композицию в виде двух бойцов, один из которых держит винтовку, другой — знамя революции. Идея понравилась, но затем выяснилось, что подобный монумент уже есть в городе Куйбышеве (ныне — Самара). Проект взялись доработать тагильские скульпторы, выпускники Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. Веры Мухиной Василий и Людмила Ушаковы. В их версии памятник и дошёл до наших дней.



Василий и Людмила Ушаковы (фото Е. Ильиной-Ушаковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/753/86753338_Risunok14.jpg)



Василий Михайлович Ушаков родился в Нижнем Тагиле 7 января 1928 года в семье горняков. С детства он посещал кружки и секции, освоил тромбон и трубу, играл в духовом оркестре. После окончания семилетки пошёл работать, чтобы помогать семье, а когда закончилась война, поступил в Уральское художественно-промышленное училище. Любовь к изобразительному искусству ему привил художник Феликс Лемберский, который жил в Тагиле в эвакуации и организовал свою студию, где на общественных началах обучал подростков премудростям рисования. По окончании училища в 1950 году Василий Ушаков едет в Москву, где поступает в Институт прикладного и декоративного искусства, откуда через два года переводится в Ленинградское художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Здесь, в городе на Неве, карьера Ушакова как скульптора едва не закончилась, не успев начаться.



Василий Михайлович Ушаков (фото Е. Ильиной-Ушаковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://literny.ru/wp-content/uploads/2020/04/Ushakov-Vasilij-Mihajlovich-e1587802458183.jpeg)



В те годы в «Мухинке» создавался джазовый ансамбль, Василий стал ходить на репетиции коллектива, играя на тромбоне. Вскоре по училищу пронёсся слух, что для ансамбля пригласили художественного руководителя, какого-то немца, который недавно вышел из заключения. Звали бывшего зека Адольф Рознер, он был известен и как Эдди Рознер. На первой же репетиции Рознеру понравилось, как молодой тагильчанин играет на тромбоне, и он предложил Василию бросить учёбу и переехать в Москву, где при объединении «Мосэстрада» началось создание Первого эстрадного джазового оркестра. Времени на раздумья Адольф Игнатьевич не давал, и Ушаков от предложения отказался.



Мухинский джаз-бэнд. На тромбоне играет В. Ушаков (фото Е. Ильиной-Ушаковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://a-gazeta.ru/media/cache/24/e6/15/da/0b/43/24e615da0b438751cb561b35eabb7128.jpg)



Тагильчанка Людмила Павловна Ушакова родилась 25 февраля 1932 года. По окончании Уральского художественно-промышленного училища (УХПУ) отправилась в Ленинград, чтобы поступить в «Мухинку», где и встретилась со своим будущим мужем. Окончив Ленинградское высшее художественно-промышленного училище, вместе с супругом вернулась в Нижний Тагил, десять лет проработала учителем рисования и черчения в школе № 72, а в 1966-м ей предложили стать директором Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Кроме того, Людмила Павловна преподавала в детской художественной школе № 1, работала скульптором в художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР.



Людмила Павловна Ушакова (фото Е. Ильиной-Ушаковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/746/86746536_Risunok16.jpg#DSD)



Соавторами памятника Героям Гражданской войны стали скульптор Юрий Петров и архитектор Николай Черпаков. Возведение памятника курировал Тагилстроевский райком партии. В конце октября 1957-го, накануне 40-летнего юбилея Октябрьской революции, памятник был готов, а его открытие состоялось 7 ноября.

Памятник представлял собой фигуру бойца-красноармейца, стоящую на пьедестале у обелиска из серого гранита с пятиконечной звездой и надписью «Слава Героям Гражданской войны». На торцевых стенах пьедестала были расположены рельефы: «Бой», «Реквием» и первый герб Страны Советов — серп и молот в окружении венка из пшеницы.



Памятник Героям Гражданской войны (фото неизв. автора, 1965 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//Pamjatnik-Gerojam-Grazhdanskoj-vojny-Ploshhad-Borcov-Revoljucii-Foto-1965-god.-Pervyj-voennyj-pamjatnik-pavshim-v-gorode..jpg)



Почти сразу над обелиском взяли шефство учителя и учащиеся школы № 42 (ныне — № 75/42) и школы-интерната № 1 (Центр образования № 1). Позднее к ним присоединилась школа № 12. Первоначально к памятнику можно было подъехать или подойти только со стороны улиц Южной и Жуковского. Но вскоре к нему проложили широкую дорогу со стороны улицы Западной, вокруг обелиска появилась площадь Борцов Революции, разделившая проходившую здесь улицу Восстания пополам. Через несколько лет, после того как были расселены частные дома на улицах Степана Разина и Восточной, вокруг памятника был разбит небольшой сквер.



Памятник Героям Гражданской войны (фото неизв. автора, 1975 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//14a-Pamjatnik-Gerojam-Grazhdanskoj-vojny-foto-1975-g..jpg)



У памятника школьников принимали в октябрята и пионеры, к нему водили экскурсии. О том, что памятник, сквер и окрестности, по сути, являются одним большим кладбищем, долгое время никто не вспоминал. О скорбных событиях 1918 года и том, что здесь находится большая братская могила, вспомнили в начале 1980-х, когда в этой части улицы Пархоменко начались работы по прокладке коммуникаций к улицам Южной и Восточной, где шло строительство новых жилых домов. О найденных в ковшах экскаваторов человеческих костях сообщили в отдел милиции и управление КГБ, работы приостановили.

С началом перестройки в нашей стране внимание к памятнику на площади Борцов Революции стало угасать. Тем не менее в 1987 году в рамках всесоюзной кампании по защите памятников истории и архитектуры монумент был частично реконструирован. После чего о его существовании благополучно забыли на долгие 20 лет. К началу 1990-х монумент был исключён из большинства экскурсионных программ. К тому же при прокладке теплотрассы была перекопана проезжая часть улицы Борцов Революции, что затруднило подъезд к памятнику с улицы Пархоменко.

Вспомнили о монументе в начале нулевых. К тому времени он пребывал в крайне запущенном состоянии. Цепь, огораживающую памятник, давно похитили, сам он был покрыт грязными подтёками, плитка, которой был облицован постамент, начала крошиться, а территория вокруг была замусорена. Администрация города в то время собиралась отреставрировать памятник Черепановым. В компании с изобретателями первого русского паровоза поехал на реставрацию и красноармеец с площади Борцов Революции.



Демонтаж памятника (фото НТМИИ / фрагмент ориг. изображения)

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/046/1524001837.jpg)



А пока он отсутствовал, были приведены в порядок сам обелиск и его элементы. Произошло это в 2007–2008 годах. Огромную помощь в восстановлении утраченных элементов памятника оказали тагильские скульпторы Олег Подольский и Анатолий Неверов.

Скульпторы А. Неверов и О. Подольский за работой по восстановлению памятника (фото НТМИИ / фрагмент ориг. изображения) (https://artmnt.ru/siteimages/475532FIL6441.JPG) Отреставрированные рельефы памятника (фото неизв. автора, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_088_04.jpg) Отреставрированные рельефы памятника (фото неизв. автора, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_088_05.jpg)

Через 10 лет площадь Борцов Революции подверглась ещё одной реконструкции, в результате которой на ней появились дорожки для прогулок, урны и скамейки, а сам монумент получил подсветку. Реконструировали не только саму площадь, но и аллею, ведущую к ней со стороны улицы Пархоменко, превратив её в зону отдыха с детскими площадками. Такое решение вызвало споры в обществе, поскольку зона отдыха находилась фактически на кладбище. Но пока шла дискуссия, реконструкцию завершили и менять ничего не стали.



Фото неизв. автора, 2017 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://ntagil.bezformata.com/content/image275781437.jpg)



Памятник в Нижнем Тагиле стал первым монументом Героям Гражданской войны в области. А концепция памятника была неоднократно заимствована. Например, при создании мемориала в память об участниках Великой Отечественной войны в городе Петровске Саратовской области или памятника комсомольцам в Прокопьевске Кемеровской области.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

--------------------------------------

По материалам альманаха «Тагильский краевед», Нижнетагильского музея изобразительных искусств и «Алапаевской газеты» (№ 39, от 28.09.2017).