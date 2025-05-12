В этот день, 12 мая 2012 года. Путин раскритиковал работу тагильской мэрии, но дал УВЗ 12 млрд рублей, определились финалистки конкурса «Тагильская красавица», делегация FIFA едет в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин, побывавший 10 мая с рабочим визитом в Нижнем Тагиле, критически отозвался о работе мэрии, отметив неудовлетворительное состояние городского хозяйства. Высокий гость обратил внимание на недостаточно эффективную работу законодательной и исполнительной ветвей городской власти и пообещал помочь Нижнему Тагилу финансами и кадрами. Путин также посетил «Уралвагонзавод», где встретился с рабочими, поблагодарил их за поддержку на выборах и пообещал гособоронзаказ на 6 млрд рублей и ещё 6 млрд рублей по федеральной программе переоборудования производства.

Лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий убеждён, что кандидатом от «Единой России» на пост мэра Нижнего Тагила станет коренной тагильчанин. Об этом политик заявил на заседании политсовета партии. Имя кандидата станет известно в июле по итогам праймериз. Виктор Шептий воздержался от оценок работы нынешнего мэра города Валентины Исаевой, отметив, что период её нахождения на этом посту совпал с тяжёлой экономической ситуацией в стране, и во многом глава городской администрации стала заложницей последствий кризиса 2008–2010 годов.

Определились финалистки конкурса «Тагильская красавица-2012», который пройдёт в Городском дворце молодёжи 18 мая. В этом году в финал вышли 9 девушек из 30 участниц. Финалистки продефилируют перед зрителями в повседневном и вечернем нарядах и продемонстрируют свои творческие навыки. Финал конкурса красоты пройдёт в сопровождении живой музыки — блюза и клубных миксов.

Делегацию Международной федерации футбола (FIFA) ожидают в начале следующей недели в Екатеринбурге. Футбольные чиновники рассмотрели заявку уральцев на проведение нескольких матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, и захотели лично ознакомиться с состоянием спортивных объектов в Екатеринбурге. Делегация посетит Центральный стадион, пресс-центр, а также несколько отелей, где будут размещаться футболисты и сопровождающие их лица.

Дмитрий Кужильный