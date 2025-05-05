Средняя зарплата в России к 2028 году вырастет до 132 940 рублей

Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячных номинальных заработных плат россиян до 132 940 рублей к 2028 году, пишут «Ведомости».

Согласно базовому варианту прогноза, в 2025 году зарплаты составят 102 728 рублей (+16,8% год к году), в 2026-м — 114 420 рублей (+11,4%), в 2027-м — 123 880 рублей (+8,3%), в 2028-м — 132 940 рублей (+7,3% к предыдущему году).

Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года средние номинальные зарплаты в стране составили 87 952 рубля.

При этом в ведомстве отмечают, что динамика реальных зарплат (с учётом инфляции) будет ниже. После увеличения на 6,8% в 2025 году показатель вырастет на 5,7% в 2026-м, на 4,1% в 2027-м и на 3,2% в 2028-м.