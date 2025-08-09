Дом золотоскупщика Митькина в Нижнем Тагиле

На днях стало известно, что администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на проведение изысканий для реставрации дома золотоскупщика Митькина на улице Карла Маркса, 10, который является объектом культурного наследия регионального значения. Надо сказать, что интерес к этому зданию в Нижнем Тагиле проявляется не впервые. В октябре 2019 года Министерство образования Свердловской области уже выделяло 3,1 млн рублей на разработку проекта реставрации этого здания и комплексных мероприятий, связанных с ним, включая историко-архивные, историко-архитектурные и инженерно-технические исследования. Тогда исполнителя работ искал Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н. А. Демидова, в планах которого было разместить в здании Центр прикладных квалификаций и ремёсел. Проект собирались реализовать к 300-летию города, и изначально на него планировали выделить 25 млн рублей. Затем сумма сократилась до 20 млн, а после проект поставили на паузу.

Дом золотоскупщика Митькина (фото Ильи Колесова, 2021 г. / с разрешения автора)

На вопрос, а кто же такой золотоскупщик Митькин и чем он так прославился, что его дом был внесён в перечень историко-архитектурных памятников Свердловской области, а в 2000 году — в реестр объектов культурного наследия, интересующийся вряд ли получит исчерпывающий ответ. Ему расскажут, что был в Нижнем Тагиле такой предприниматель, золотоскупщик Митькин, и, в общем то, всё.

В 1901 году для привлечения на Урал и в Сибирь населения из других регионов правительством России был принят закон «О свободном обороте шлихового золота». Согласно ему, искать золото можно было без специальных разрешений, а добытый металл свободно продавать банкам. Можно было также продать найденное месторождение промышленнику или предприятию по договорной цене, предварительно «застолбив» (зарегистрировав) золотоносный участок. Такие условия были привлекательными для многих людей, решивших попытать счастья на поприще золотодобычи. А вслед за новоиспечёнными старателями на Урал и в Сибирь отправились торговцы провиантом и «красными товарами», а также скупщики золота. Одним из них, очевидно, и был купец Митькин.

Впрочем, существует версия, что дом был построен потомками екатеринбургского купца Ивана Петровича Дмитриева, которого ещё в 50-х годах XIX века в купеческих кругах Екатеринбурга в насмешку прозвали Митькиным из-за его «худородности». Начинал свою купеческую деятельность Иван Петрович в Троицке, где построил салотопный заводик, а перебравшись в Екатеринбург, приумножил свои капиталы за счёт торговли вином и бакалеей. Наследники купца — Михаил и Василий — учредили торговый дом «Братья Дмитриевы» и, кроме виноторговли, занялись скупкой шлихового золота и изделий из драгоценных металлов, в том числе и в Нижнем Тагиле.

По другой версии, скупщик Митькин был коренным тагильчанином, старателем-золотарём, знал все тонкости старательского дела и внимательно следил за ценами на рынке драгметаллов. Свой бизнес он организовал в годы первого российского экономического кризиса, когда многие банки закрылись, а оставшиеся на плаву начали скупать шлих у населения по высоким ценам.

Дела у предпринимателя, по всей видимости, шли хорошо. По рассказам потомственного геолога Александра Васильевича Тутунина, в начале ХХ века «песок» мыли все, кому не лень, и мыли, как правило, на многочисленных ручьях и мелких речках на всём протяжении от Тагила до Висимо-Утки. А намыв 10–20 золотников (42–84 грамма), спешили обратить добычу в звонкую монету. Для этого добирались по узкоколейке до станции «Узловая» (позже — «Кедун-Быкова»), а оттуда пешком через завод на улицу Шамина, где едва ли не первым домом справа находилась скупка Митькина.

Дом золотоскупщика Митькина (фото из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

Что произошло с Митькиным после 1917 года, не известно. Хотя он вполне мог ещё продолжать свой бизнес: в октябре 1921 года Совнарком постановил «предоставить всем гражданам РСФСР, артелям и прочим объединениям право производить поиски, разведку и добычу золота и платины». При этом какие-либо документы о происхождении драгметаллов не требовались. Такая форма приёмки золота (без документов) называлась вольноприносительством. Но, судя по всему, купец Митькин покинул Нижний Тагил потому, что его роскошный дом был национализирован и в 1924-м передан сначала ТОИМК (Тагильскому обществу изучения местного края), а через месяц — краеведческому музею, который создавали члены ТОИМК во главе с Александром Николаевичем Словцовым.

30 марта 1924 года в здании начал работу Нижнетагильский окружной музей краеведения. На момент его создания в музее насчитывалось 1173 экспоната, разделённых по отделам: 653 предмета в историко-археологическом и художественном отделе, 206 — в отделе флоры и фауны, 210 — в отделе геологии, минералогии и палеонтологии, и 104 — в отделе заводской и кустарной промышленности. Но с первых же дней работы музея стало ясно, что места для экспозиций не хватает. К тому же, музейные фонды продолжали пополняться. Вопрос о расширении музея решался почти четыре года, и в 1928 году музей переехал в «лабораторный флигель» бывшего заводоуправления.

Освободившимся площадям сразу нашлось применение. Первый этаж здания передали жилкомхозу, а на втором этаже разместили редакцию и студию местного радиовещания. Именно отсюда 13 апреля 1928 года в 19:00 начались передачи местного радио, которым руководил его создатель, немецкий коммунист Отто Больсен, а затем его преемник Семён Ефимович Гутсон, при котором тагильское радио пережило эпоху небывалого подъёма. Тогда, с 1933 по 1941 год, были радиофицированы почти все школы города, у тагильчан появилась возможность слушать три ретранслируемые радиостанции Советского Союза, а число радиоточек в Нижнем Тагиле превысило 10 тысяч.

Дом золотоскупщика Митькина (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

Скорее всего, именно потому, что дом сыграл такую заметную роль в становлении культурной жизни Тагила, его и было решено сохранить как историко-архитектурный памятник постановлением №859-ПП правительства Свердловской области от 28 декабря 2001 года.

Однако здание постигла драматическая судьба. В начале 2000-х на втором этаже произошёл пожар, и дом сильно пострадал от огня. В мэрии тогда решили законсервировать объект. Дом одели в специальную кирпичную кладку, чтобы сохранить от негативного воздействия окружающей среды.

Дом золотоскупщика Митькина в период восстановления (фото неизв. автора, 2006 г. / фрагмент ориг. изображения)

Но шли годы, а восстанавливать дом никто не торопился. Причиной тому была высокая стоимость ремонтно-реставрационных работ. По одним оценкам, она составляла порядка 35 млн рублей, по другим — около 50 млн. Тем временем защитная кладка вокруг дома начала разрушаться, обнажая то, что находится под нею. Возможно, в результате изыскательских работ мы подробнее узнаем и о том, кем был сам хозяин дома — коренным тагильчанином или приезжим, и какой ещё след он оставил в истории нашего города.

Дом золотоскупщика Митькина (фото Ильи Колесова, 2021 г. / с разрешения автора)

© 2025. Д. Г. Кужильный

Отдельная благодарность Илье Колесову и порталу tagil-press.ru