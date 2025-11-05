Тагильские «моржи» открыли новый сезон зимнего плавания (ВИДЕО)

Накануне в Нижнем Тагиле на набережной Тагильского пруда впервые состоялось открытие сезона клуба «моржей» «Спартак». Праздник «Единый день закаливания» был приурочен ко Дню народного единства.

«У нас 60 участников на спортивные заплывы, на обливания около 80 человек. Мы очень рады, что вы все приехали и будете участвовать. Будем стремиться к здоровью, долголетию и спорту», — сказал президент федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

Сначала участники выполнили фитнес-разминку под ритмичную музыку, затем разделись и устроили массовое обливание холодной водой. После этого «моржи» вышли на старт заплывов на дистанции 25 и 50 метров. В мероприятии приняли участие любители зимнего плавания из Нижнего Тагила, Новоуральска, Екатеринбурга и Невьянска.

Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Екатерина Сажина, в заплывах она решила принять участие, чтобы проверить свои силы и понять, получится ли у неё преодолеть дистанцию.

«С прошлой зимы начала заниматься моржеванием. Я давно хотела этим заниматься: в 2010 году первый раз сходила, окунулась в прорубь. И с тех пор каждый год на Крещение окуналась, и очень хотелось более часто этим заниматься, а я всё что-то стеснялась. А в этом году, зимой, решилась, наконец, после Нового года уже», — говорит тагильчанка.

Всех участников угощали горячим чаем с печеньем и вручали приятные подарки от спонсоров. Александр Кулешов из Екатеринбурга начал заниматься закаливанием и моржеванием с конца 2019 года.

«Меня товарищ привлёк к этому – он сам из Тюмени, участник Кубка мира по зимнему плаванию. Мне понравилось. Сейчас я активно занимаюсь: каждую субботу мы плаваем на озере Шарташ. У нас уже сложилась целая команда единомышленников, кого-то я привлёк, кто-то пришёл сам. Наша организация называется “Криотерапия по субботам”. Кроме этого, мы участвуем в различных соревнованиях, уже пять лет подряд бегаем в Екатеринбурге в шортах на забеге Дедов Морозов — может, слышали о таком. Дарим людям подарки, приносим радость. Для меня закаливание и моржевание — это выброс эндорфинов, хорошее настроение, крепкий иммунитет и классное, радостное чувство после купания. Всем желаю, чтобы как можно больше людей приобщались к этому движению. Не обязательно плавать, достаточно умываться холодной водой. Умывайся холодной водой, будешь всегда молодой!», — рассказал АН «Между строк» Александр.



